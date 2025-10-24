Habertürk
        TOKİ 7 ilde 319 konut ve 197 iş yeri satışı ne zaman, nerede yapılacak, gayrimenkuller nerede yer alıyor?

        TOKİ 7 ilde 319 konut ve 197 iş yeri satıyor: TOKİ gayrimenkul satışı ne zaman yapılacak?

        TOKİ, 7 farklı ilde toplamda 319 konut ile 197 iş yerini satışa çıkarıyor. İstanbul, Ankara, Bingöl ve Mardin'de yapılacak açık artırmalara katılmak isteyenlerin, 100 bin TL ile 3 milyon TL arasında değişen tutarlarda katılım teminatı ödemeleri gerekiyor. İşte TOKİ'nin 516 gayrimenkulü kapsayan bu satış sürecine dair merak edilen tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2025 - 09:58 Güncelleme: 24.10.2025 - 09:58
        • 1

          TOKİ, 7 ilde toplam 319 konut ve 197 iş yerini açık artırma yoluyla satışa çıkarıyor. Alıcılar, seçtikleri gayrimenkulleri yüzde 25 peşinat ödeyerek ve 60 aya varan vadelerle taksitlendirme seçeneğiyle satın alabilecek. Bunun yanında, ödemesini peşin yapmak isteyenlere yüzde 20 oranında indirim de sunulacak. İşte TOKİ’nin bu kapsamlı gayrimenkul satış sürecine dair tüm detaylar...

        • 2

          TOKİ 319 KONUT 197 İŞ YERİ MÜZAYEDESİ NE ZAMAN VE NEREDE?

          Satış, 30-31 Ekim 2025 tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak. Katılım adresleri şöyle:

          TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu – Küçükçekmece / İstanbul

          Bingöl Belediyesi Konferans Salonu – 30 Ekim 2025 tarihinde aktif olacaktır. Merkez / Bingöl

          İlbank Sosyal Tesisleri (Macunköy, Yenimahalle) – Yenimahalle / Ankara

          Yay Grand Otel Cemal Yay Kongre Salonu – 31 Ekim 2025 tarihinde aktif olacaktır. Artuklu / Mardin

        • 3

          ÖDEME PLANI NASIL?

          Yüzde 25 peşin, 60 ay vade veya tamamı peşin olacak şekilde ödeme yapılabilir. Peşin ödemede yüzde 20 indirim uygulanıyor.

          GAYRİMENKULLER NEREDE?

          Gayrimenkuller Bingöl, Mardin, Mersin, İzmir, İstanbul, Samsun, Ankara'da bulunuyor.

        • 4

          KATILIM TEMİNATI NE KADAR?

          Muhammen Bedeli 1.999.999 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 100.000 TL,

          Muhammen Bedeli 2.000.000 TL ile 2.999.999TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 200.000 TL

          Muhammen Bedeli 3.000.000 ile 4.999.999 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 400.000 TL

          Muhammen Bedeli 5.000.000 ile 7.999.999 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 800.000 TL

          Muhammen Bedeli 8.000.000 ile 29.999.999 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.600.000 TL

          Muhammen Bedeli 30.000.000 ve üstü gayrimenkuller için 3.200.000 TL katılım teminatı ödenmesi zorunlu.

        Yazı Boyutu
