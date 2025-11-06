Habertürk
        TOKİ 51 ilde 512 arsa satışı ne zaman, ödeme planı nasıl, arsalar nerede, müzayede nerede yapılacak, çevrim içi teklif verilir mi?

        TOKİ 51 ilde 512 arsa satıyor! TOKİ 512 arsa satışı ne zaman, nerede yapılacak ve ödeme planı nasıl?

        TOKİ, 51 ilde toplam 512 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. İki gün sürecek müzayede boyunca katılımcılar, tercih ettikleri arsaları yüzde 25 peşinat ve 24 ay vadeyle satın alma imkanına sahip olacak. Peşin ödemeyi tercih eden alıcılara ise yüzde 20 oranında indirim uygulanacak. İşte, 18-19 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek TOKİ arsa satışıyla ilgili tüm detaylar...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2025 - 09:52 Güncelleme: 06.11.2025 - 09:52
        • 1

          TOKİ, 51 farklı ilde toplam 512 arsayı satışa sunuyor. 18-19 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek açık artırmaya katılmak isteyenlerin, 5 bin TL ile 40 milyon TL arasında değişen tutarları yatırmaları gerekiyor. Fiziksel müzayedeler İstanbul ve Ankara’da yapılacak; ayrıca dileyen katılımcılar çevrim içi olarak da teklif verebilecek. İşte, TOKİ’nin 51 ilde satışa çıkaracağı 512 arsa hakkında ayrıntılar...

        • 2

          TOKİ 51 İL 512 ARSA SATIŞI NE ZAMAN VE NEREDE?

          TOKİ 51 ilde 512 arsayı 18-19 Kasım 2025 saat 10.30'da aşağıdaki adreslerde satışa çıkaracak:

          İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece / İstanbul

          İLBANK Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle / Ankara

        • 3

          HANGİ ARSA, NE ZAMAN SATILACAK?

          18 Kasım 2025 Çarşamba – Saat: 10.30

          Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Muş, Niğde, Sakarya, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yalova, Yozgat.

          19 Kasım 2025 Çarşamba – Saat: 10.30

          Amasya, Ankara, Çorum, Düzce, Erzurum, Eskişehir, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Zonguldak.

        • 4

          ÖDEME PLANI NASIL?

          Alıcılar, yüzde 25 peşin kalan tutarı ise 24 ay vade ile ödeyerek istediği arsayı alabilecek. Peşin ödemelere ise yüzde 20 indirim yapılacak.

        • 5

          KATILIM TEMİNATI NE KADAR?

          Muhammen Bedeli 50.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 5.000 TL,

          Muhammen Bedeli 50.001 TL ile 200.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 10.000 TL,

          Muhammen Bedeli 200.001 TL ile 1.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 50.000 TL,

          Muhammen Bedeli 1.000.001 TL ile 2.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 100.000 TL,

          Muhammen Bedeli 2.000.001 TL ile 5.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 500.000 TL,

          Muhammen Bedeli 5.000.001 TL ile 11.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.000.000 TL,

          Muhammen Bedeli 11.000.001 TL ile 30.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 2.500.000 TL,

          Muhammen Bedeli 30.000.001 TL ile 80.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 5.000.000 TL,

          Muhammen Bedeli 80.000.001 TL ile 200.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 10.000.000 TL,

          Muhammen Bedeli 200.000.001 ve üstü gayrimenkuller için TL 40.000.000 TL katılım teminatı ödenmesi gerekiyor.

        • 6

          İNTERNET KATILIMCILARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI

          Şartname: Mavi kalemle, el yazısı ile eksiksiz doldurulmalıdır.

          Onay ve imza: Her sayfada isim ve soyisim yazılmalı, imzalanmalı ve “Okudum, anladım.” ifadesi yer almalıdır.

          Şirket katılımı: Her sayfada şirket kaşesi ve yetkili imzası bulunmalıdır.

          Tarama: Belgeler okunaklı, eksiksiz ve tek dosya (en fazla 10 MB) olarak gönderilmelidir.

          Adres: Açık ve eksiksiz biçimde yazılmalıdır.

          Dekont: Başkası tarafından yatırıldıysa açıklama kısmına katılımcının adı ve soyadı yazılmalıdır.

        Yazı Boyutu
