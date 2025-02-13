TOKİ, 50 ilde yer alan 834 muhtelif arsayı satışa çıkarıyor. Üç gün sürecek müzayedede muhammen bedeli 19 milyar 39 milyon 541 bin 208 lira olan arsalar alıcısını bulacak. Ankara ve İstanbul'da yapılacak açık artırmaya çevrim içi olarak da katılım sağlanabilecek. Peki, arsaların niteliği nedir ve ödeme seçenekleri nelerdir?