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        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ 50 ilde 834 arsa satışı: TOKİ arsa satışı ne zaman, nerede yapılacak, arsalar nerede, nitekleri neler, ödeme seçenekleri neler?

        TOKİ 50 ilde 834 arsa satıyor! Arsalar hangi illerde yer alıyor ve niteliği nedir?

        TOKİ, 50 ilde 834 muhtelif arsayı satışa çıkarıyor. 5 milyon 583 bin 278 metrekare büyüklüğündeki arsalar için alıcılara; yüzde 25 peşinat 48 ay vade veya yüzde 40 peşinat 36 ay vade seçenekleri sunuluyor. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman? İşte, tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 09:58 Güncelleme: 13.02.2025 - 09:58
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        • 1

          TOKİ, 50 ilde yer alan 834 muhtelif arsayı satışa çıkarıyor. Üç gün sürecek müzayedede muhammen bedeli 19 milyar 39 milyon 541 bin 208 lira olan arsalar alıcısını bulacak. Ankara ve İstanbul'da yapılacak açık artırmaya çevrim içi olarak da katılım sağlanabilecek. Peki, arsaların niteliği nedir ve ödeme seçenekleri nelerdir?

        • 2

          TOKİ 50 İLDE 834 ARSA SATIŞI NE ZAMAN, NEREDE?

          TOKİ, 834 arsayı 19-20-21 Şubat tarihlerinde saat 10.30'da yapacak. Ankara ve İstanbul'da müzayede düzenlenecek; katılımcılar çevrim içi olarak da teklif verebilecek. Adresler şöyle;

          İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul

          Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara

        • 3

          ARSALAR HANGİ İLDE YER ALIYOR?

          Diyarbakır, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Mersin, Elazığ, Malatya, Aksaray, Hatay, Kahramanmaraş, Bitlis, Van, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Denizli, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Mardin, Şanlıurfa, Edirne, Bilecik, Konya, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Gaziantep, Erzincan, Erzurum, Çorum, Karabük, Burdur, Isparta, Düzce, Bayburt, Giresun, Amasya, Çankırı, Ağrı, Batman.

        • 4

          TOKİ 50 İLDE 834 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI

          TOKİ, alıcılara iki ödeme planı sunuyor;

          Yüzde 25 peşin - 48 ay vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 12,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 25 olarak uygulanacaktır.

          Yüzde 40 peşin - 36 ay vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 7,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 15 olarak uygulanacaktır.

          Vadeli satışlarda, peşin ödemede yüzde 15 indirim uygulanacaktır.

        • 5
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