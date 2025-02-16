TOKİ 834 arsayı satışa çıkarıyor. 50 ilde yer alan ve toplamda 5 milyon 583 bin 278 metrekarelik büyüklüğe sahip olan arsalar için TOKİ, alıcılara iki farklı ödeme seçeneği sunuyor. İlk seçenek, yüzde 25 peşinatla ve 48 ay vade ile ödeme yapma imkânı sağlarken, ikinci seçenek ise yüzde 40 peşinatla ve 36 ay vade imkânı sunuluyor. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman yapılacak? İşte, tüm detaylar ve müzayede tarihleri...