Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ 50 ilde 834 arsa satışı nerede ne zaman, arsa muhammen bedeli ne kadar, niteliği ne, hangi illerde yer alıyor?

        TOKİ 50 ilde 834 arsa satıyor! Arsalar hangi illerde yer alıyor ve niteliği nedir?

        TOKİ, 50 ilde bulunan 834 muhtelif arsayı satışa çıkarıyor. Üç gün sürecek müzayedede, toplam muhammen bedeli 19 milyar 39 milyon 541 bin 208 TL olan arsalar alıcılarını bekliyor. Açık artırmalar, Ankara ve İstanbul'da düzenlenecek olup, çevrim içi katılım imkânı da sunuluyor. Peki, arsaların niteliği nedir? İşte, TOKİ tarafından satışa sunulan arsaların tüm ayrıntıları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2025 - 12:34 Güncelleme: 16.02.2025 - 12:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          TOKİ 834 arsayı satışa çıkarıyor. 50 ilde yer alan ve toplamda 5 milyon 583 bin 278 metrekarelik büyüklüğe sahip olan arsalar için TOKİ, alıcılara iki farklı ödeme seçeneği sunuyor. İlk seçenek, yüzde 25 peşinatla ve 48 ay vade ile ödeme yapma imkânı sağlarken, ikinci seçenek ise yüzde 40 peşinatla ve 36 ay vade imkânı sunuluyor. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman yapılacak? İşte, tüm detaylar ve müzayede tarihleri...

        • 2

          TOKİ 50 İLDE 834 ARSA SATIŞI NE ZAMAN, NEREDE?

          TOKİ, 834 arsayı 19-20-21 Şubat tarihlerinde saat 10.30'da yapacak. Ankara ve İstanbul'da müzayede düzenlenecek; katılımcılar çevrim içi olarak da teklif verebilecek. Adresler şöyle;

          İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul

          Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara

        • 3

          ARSALAR HANGİ İLDE YER ALIYOR?

          Diyarbakır, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Mersin, Elazığ, Malatya, Aksaray, Hatay, Kahramanmaraş, Bitlis, Van, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Denizli, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Mardin, Şanlıurfa, Edirne, Bilecik, Konya, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Gaziantep, Erzincan, Erzurum, Çorum, Karabük, Burdur, Isparta, Düzce, Bayburt, Giresun, Amasya, Çankırı, Ağrı, Batman.

        • 4

          TOKİ 50 İLDE 834 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI

          TOKİ, alıcılara iki ödeme planı sunuyor;

          Yüzde 25 peşin - 48 ay vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 12,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 25 olarak uygulanacaktır.

          Yüzde 40 peşin - 36 ay vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 7,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 15 olarak uygulanacaktır.

          Vadeli satışlarda, peşin ödemede yüzde 15 indirim uygulanacaktır.

        • 5
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kışın bugüne kadarki en soğuk günlerini yaşayabiliriz!
        Kışın bugüne kadarki en soğuk günlerini yaşayabiliriz!
        TMSF, TÜSİAD'a cevap verdi
        TMSF, TÜSİAD'a cevap verdi
        Kahreden ölüm! Endoskopi sırasında bağırsağı delindi!
        Kahreden ölüm! Endoskopi sırasında bağırsağı delindi!
        Fenerbahçe Kasımpaşa karşısında!
        Fenerbahçe Kasımpaşa karşısında!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Geçit!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Geçit!
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı! İlk duruşmada karar çıktı
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı! İlk duruşmada karar çıktı
        Taşlar yerinden oynayacak!
        Taşlar yerinden oynayacak!
        Ankesörlü telefonun seri kart numarasıyla katilleri buldular!
        Ankesörlü telefonun seri kart numarasıyla katilleri buldular!
        Trump'ın paylaşımı tartışma yarattı
        Trump'ın paylaşımı tartışma yarattı
        "Büyük takım refleksi gösterdi"
        "Büyük takım refleksi gösterdi"
        Batıda yağmur ve sağanak var!
        Batıda yağmur ve sağanak var!
        Edebiyatımızda pati sesleri
        Edebiyatımızda pati sesleri
        Grip salgını alarmı! ABD'de okullar tatil edildi
        Grip salgını alarmı! ABD'de okullar tatil edildi
        Hangi ürünler birlikte kullanılmamalı?
        Hangi ürünler birlikte kullanılmamalı?
        İyi bir evlilik için dikkat edilmesi gerekenler
        İyi bir evlilik için dikkat edilmesi gerekenler
        Şikâyetlerin ana konusu onlardı
        Şikâyetlerin ana konusu onlardı
        Icardi - Nara düellosu
        Icardi - Nara düellosu
        Dünyada silahlanma yarışı hız kesmiyor
        Dünyada silahlanma yarışı hız kesmiyor
        Habertürk Anasayfa