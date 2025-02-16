TOKİ 50 ilde 834 arsa satıyor! Arsalar hangi illerde yer alıyor ve niteliği nedir?
TOKİ, 50 ilde bulunan 834 muhtelif arsayı satışa çıkarıyor. Üç gün sürecek müzayedede, toplam muhammen bedeli 19 milyar 39 milyon 541 bin 208 TL olan arsalar alıcılarını bekliyor. Açık artırmalar, Ankara ve İstanbul'da düzenlenecek olup, çevrim içi katılım imkânı da sunuluyor. Peki, arsaların niteliği nedir? İşte, TOKİ tarafından satışa sunulan arsaların tüm ayrıntıları...
- 1
TOKİ 834 arsayı satışa çıkarıyor. 50 ilde yer alan ve toplamda 5 milyon 583 bin 278 metrekarelik büyüklüğe sahip olan arsalar için TOKİ, alıcılara iki farklı ödeme seçeneği sunuyor. İlk seçenek, yüzde 25 peşinatla ve 48 ay vade ile ödeme yapma imkânı sağlarken, ikinci seçenek ise yüzde 40 peşinatla ve 36 ay vade imkânı sunuluyor. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman yapılacak? İşte, tüm detaylar ve müzayede tarihleri...
- 2
TOKİ 50 İLDE 834 ARSA SATIŞI NE ZAMAN, NEREDE?
TOKİ, 834 arsayı 19-20-21 Şubat tarihlerinde saat 10.30'da yapacak. Ankara ve İstanbul'da müzayede düzenlenecek; katılımcılar çevrim içi olarak da teklif verebilecek. Adresler şöyle;
İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul
Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara
- 3
ARSALAR HANGİ İLDE YER ALIYOR?
Diyarbakır, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Mersin, Elazığ, Malatya, Aksaray, Hatay, Kahramanmaraş, Bitlis, Van, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Denizli, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Mardin, Şanlıurfa, Edirne, Bilecik, Konya, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Gaziantep, Erzincan, Erzurum, Çorum, Karabük, Burdur, Isparta, Düzce, Bayburt, Giresun, Amasya, Çankırı, Ağrı, Batman.
-
- 4
TOKİ 50 İLDE 834 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI
TOKİ, alıcılara iki ödeme planı sunuyor;
Yüzde 25 peşin - 48 ay vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 12,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 25 olarak uygulanacaktır.
Yüzde 40 peşin - 36 ay vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 7,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 15 olarak uygulanacaktır.
Vadeli satışlarda, peşin ödemede yüzde 15 indirim uygulanacaktır.
- 5