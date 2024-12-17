TOKİ, 415 konut ve 63 iş yerini satışa çıkarıyor. Ankara, Diyarbakır, Konya, Mersin, Samsun ve Trabzon'da yer alan taşınmazlar iki gün sürecek açık artırma ile alıcısını bulacak. Peki, TOKİ taşınmaz satışını ne zaman ve nerede yapacak, ödeme şartları ne olacak? İşte, detaylar...