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        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ 415 konut ve 63 iş yeri satışı hangi illerde olacak, ne zaman ve nerede yapılacak, ödeme şartları nedir?

        TOKİ 415 konut ve 63 iş yeri satıyor! Satış nerede ve ne zaman olacak?

        TOKİ, Ankara, Diyarbakır, Konya, Mersin, Samsun ve Trabzon'da 415 konut ve 63 iş yeri satıyor. İki gün sürecek müzayedeye gerçek veya tüzel kişiler katılım gösterebildiği gibi çevrim içi olarak da katılmak mümkün olacak. Peki, TOKİ satışı ne zaman yapacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 13:07 Güncelleme: 17.12.2024 - 13:07
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        • 1

          TOKİ, 415 konut ve 63 iş yerini satışa çıkarıyor. Ankara, Diyarbakır, Konya, Mersin, Samsun ve Trabzon'da yer alan taşınmazlar iki gün sürecek açık artırma ile alıcısını bulacak. Peki, TOKİ taşınmaz satışını ne zaman ve nerede yapacak, ödeme şartları ne olacak? İşte, detaylar...

        • 2

          TOKİ 415 KONUT VE 63 İŞ YERİ SATIŞI NE ZAMAN YAPILACAK?

          Müzayede 26-27 Aralık 2024 tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak.

        • 3

          TOKİ KONUT VE İŞ YERİ SATIŞI NEREDE YAPILACAK?

          Satış Ankara ve İstanbul'da gerçekleşecek. Adresler şöyle;

          İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul

          Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara

          Açık artırmaya çevrim içi katılım da sğalanabilecek.

        • 4

          TOKİ 415 KONUT VE 63 İŞ YERİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

          Katılımcılar istedikleri taşınmazı yüzde 25 peşin ve 60 ay vade imkânıyla satın alabilecek.

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