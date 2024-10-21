TOKİ hangi illerde arsa satacak, satış nerede ve ne zaman?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 35 ilde 302 arsayı satışa sunuluyor. TOKİ bu kapsamda, alıcıların konut Ticaret Sanayi plansız arsalar sosyal kültürel testi alanları ile akaryakıt istasyonları niteliğindeki arsalara yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade uygulayarak sahip olabileceğini vurguladı. İşte satışa sunulan arsalar hakkında merak edilen bilgiler...
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TOKİ arsa satışı için geri sayım başladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), muhammen bedeli 13 milyar 549 milyon 165 bin 908 lira olan 302 arsayı satışa sunduğunu duyurmuştu. Bu gelişme sonrasında TOKİ 302 arsa satışının hangi illerde ve ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Ayrıca TOKİ arsa satışının ödeme planı da gündemdeki yerini aldı. Peki, TOKİ arsa satışı başvuruları ne zaman? TOKİ arsa satışının yapılacağı iller hangileri ve ödeme planı nasıl? işte ayrıntılar...
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TOKİ 302 ARSA SATIŞI NE ZAMAN YAPILACAK?
TOKİ arsa satışı 30 - 31 Ekim tarihlerinde saat 10.30'da gerçekleşecek.
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TOKİ 302 ARSA SATIŞI NEREDE YAPILACAK?
Arsa satışı, TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul ile Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara'da yapılacak. Satışa çevrim içi katılım da mümkün olacak.
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TOKİ 302 ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE OLACAK?
Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Mersin, Şanlıurfa, Ankara, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Sakarya, Yalova, Eskişehir,
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Gaziantep, Elazığ, Afyonkarahisar, Konya, Denizli, Kayseri, Çorum, Aksaray, Çankırı, Amasya, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Muş, Malatya , Artvin, Bitlis, Düzce.
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TOKİ 35 İLDE 302 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL?
TOKİ, arsa alıcılarına yüzde 25 peşin ve 48 ay vade şeklinde bir ödeme planı sunuyor.
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