TOKİ arsa satışı için geri sayım başladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), muhammen bedeli 13 milyar 549 milyon 165 bin 908 lira olan 302 arsayı satışa sunduğunu duyurmuştu. Bu gelişme sonrasında TOKİ 302 arsa satışının hangi illerde ve ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Ayrıca TOKİ arsa satışının ödeme planı da gündemdeki yerini aldı. Peki, TOKİ arsa satışı başvuruları ne zaman? TOKİ arsa satışının yapılacağı iller hangileri ve ödeme planı nasıl? işte ayrıntılar...