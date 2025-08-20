TOKİ 250 bin konut projesi ne zaman? 2025 TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihi, şartları, ödeme planı belli mi?
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı projesi olan TOKİ 250 bin sosyal konut başvuru tarihleri araştırılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak sosyal konut projesi için düğmeye bastı. Bakan Murat Kurum'un açıkladığı projede, 81 ilde hayata geçirilecek konutlar uygun fiyat ve esnek ödeme koşullarıyla vatandaşlara sunulacak. Peki TOKİ 250 bin konut projesi ne zaman? 2025 TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihi, şartları, ödeme planı belli mi? İşte detaylar
- 1
TOKİ 250 bin sosyal konut projesinde başvuru tarihi ve şartları gündeme geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından Türkiye genelinde konut sahibi olmayan vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sosyal konut uygulamalarının hayata geçirileceği belirtildi. İlk kez ev sahibi olmak isteyenler düşük gelirli vatandaşlar, gençler, emekliler ve ilk kez konut sahibi olacak kişiler tarafından yakından takip ediliyor. İşte, TOKİ 250 bin sosyal konut projesinde son durum
- 2
TOKİ 250 BİN KONUT SON DURUM NE?
TOKİ 250 bin konut başvuru 2025 e-Devlet ekranı henüz açılmadı. Proje başvuruları yıl sonu veya önümüzdeki yılın başı itibarıyla vatandaşa açılacak ve aranan koşullar proje ile birlikte duyurulacak.
TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU BAŞLADI MI?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında 7 Kasım'da başlayan ihaleler, Haziran ayı itibarıyla tamamladı.
Başvuru şartları ve diğer detaylar, son sonraki süreçte belli olacak. Bakanlık yada TOKi tarafından henüz TOKİ 250 bin sosyal konut başvuru takvimi yayınlanmadı.
- 3
TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ AÇIKLAMALARI
Bakan Kurum, proje başvurularının yıl sonu veya önümüzdeki yılın başı itibarıyla vatandaşa açılacağını belirtti.
Bir öğrencinin gençleri ev sahibi yapmaya yönelik Bakanlığın yeni bir projesi olup olmadığı yönündeki sorusuna Bakan Kurum, şöyle yanıt verdi:
"Daha önceki projemizde evi olmayan 18 yaşını doldurmuş arkadaşlarımıza böyle bir kontenjan ayırdık. İnşallah şimdi yeni çalıştığımız yıl sonu veya önümüzdeki yılın başı itibarıyla vatandaşımıza sunacağımız projeden de gençlerimize yine kontenjan ayıracağız. 18 yaşını doldurmuş gençlerimiz sizler bu projeye başvurabileceksiniz. Arkadaşlarımız hayata belki bir evi olarak atılacak. Yani bu çok önemli bir avantaj. Bunun dışında da tüm Türkiye'de biliyorsunuz bu projeleri yürütüyoruz. Sosyal konut anlamında bugüne kadar 1,5 milyon sosyal konutu ülkemizde 81 şehrimize kazandırdık. İnşallah buna yenilerini eklemeye devam edeceğiz."
- 4
EN FAZLA KONUT HANGİ İLLERDE YAPILACAK?
İhaleye çıkılan 165 bin 55 sosyal konutun 128 bin 378'i büyükşehirlerde yapılacak. Konutların büyük çoğunluğu sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de inşa edilecek.
İstanbul'un Arnavutköy, Tuzla, Esenler, Silivri ilçelerinde 48 bin 416, Ankara'nın Çamlıdere, Ayaş, Kahramankazan, Kızılcahamam, Bala, Mamak, Sincan, Nallıhan, Gölbaşı, Etimesgut ilçelerinde 13 bin 646, İzmir'in Merkez, Bergama, Kınık, Aliağa, Güzelbahçe, Kemalpaşa, Dikili, Menemen, Tire, Karaburun, Urla, Torbalı ilçelerinde 11 bin 325 konut yapılacak. Antalya'nın Merkez, İbradı, Gazipaşa, Kaş, Demre, Akseki, Manavgat, Korkuteli, Alanya, Kemer, Finike ilçelerinde 6 bin 799 konut inşa edilecek.
Diğer illerde ihalesine çıkılan konut sayıları şu şekilde;
"Aydın'ın Karpuzlu, Bozdoğan, Yazıkent, Didim, İncirliova, Söke, Germencik ilçelerinde 682; Balıkesir'in Sındırgı, Bigadiç, Dursunbey, Susurluk, Savaştepe, Havran, Balya, Marmara, Çınarlı, Ayvalık, Bandırma ilçelerinde 2 bin 339; Bursa'nın Karacabey, Harmancık, Yenişehir, Orhaneli, Büyükorhan, Keles, İnegöl, Mustafakemalpaşa, Kestel ilçelerinde 6 bin 305; Denizli'nin Merkez, Acıpayam, Çal, Kale, Serinhisar, Beyağaç, Honaz, Babadağ, Bozkurt, Çardak, Tavas ilçelerinde 2 bin 300; Erzurum'un Merkez, İspir, Şenkaya, Pasinler, Horasan, Narman, Çat, Olur ilçelerinde 1349; Eskişehir'in Merkez, Mihalgazi, Günyüzü, Mahmudiye, Han, Seyitgazi ilçelerinde 2 bin 394; Kayseri'nin Merkez, Akkışla, İncesu Özvatan, Yahyalı ilçelerinde 2 bin 711; Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 1150; Konya'nın Merkez, Kulu, Akşehir, Kadınhanı, Doğanhisar, Ereğli, Karapınar, Ilgın, Bozkır, Çeltik, Beyşehir, Çumra, Hadim ilçelerinde 5 bin 300; Manisa'nın Akhisar, Yunusemre, Salihli, Saruhanlı, Gördes, Kırkağaç, Soma, Alaşehir, Şehzadeler ilçelerinde 3 bin 334; Mardin'in Artuklu, Dargeçit, Mazıdağı, Yeşilli, Kızıltepe ilçelerinde 1476; Mersin'in Merkez, Silifke, Anamur, Tarsus, Mut, Toroslar ilçelerinde 5 bin 40; Muğla'nın Merkez, Kavaklıdere, Yatağan, Bodrum ilçelerinde 1915; Ordu'nun Merkez, Çamaş, Ünye, Gölköy, Çaybaşı, Akkuş, Fatsa, Mesudiye ilçelerinde 2 bin 3; Sakarya'nın Kocaali, Taraklı, Ferizli, Adapazarı, Hendek ilçelerinde 2 bi n 678; Samsun'un Merkez, Ondokuzmayıs, Çarşamba, Canik, Ladik, Asarcık, Vezirköprü, Bafra, Kavak, Havza ilçelerinde 3 bin 318; Trabzon'un Muratlı, Çorlu, Hayrabolu, Saray ilçelerinde 1989; Van'ın Merkez, İpekyolu, Gevaş, Özalp, Çaldıran, Muradiye ilçelerinde 1900."