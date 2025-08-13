Habertürk
        TOKİ, 21 ilde toplam 102 iş yerini satışa çıkarıyor. Açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek satışlarda, yüzde 10 peşinat ödenecek, kalan tutar ise 96 ay vadeyle taksitlendirilebilecek. Müzayedeye katılmak isteyenlerin, iş yerinin değerine göre belirlenmiş katılım teminatını ödemesi gerekiyor. İstanbul ve Ankara'da yapılacak satışa çevrim içi teklif vermek de mümkün olacak. Peki, TOKİ iş yeri satışı ne zaman, iş yerleri nerede? İşte, detaylar...

        Giriş: 13.08.2025 - 10:09 Güncelleme: 13.08.2025 - 10:09
        • 1

          TOKİ, 21 ilde bulunan 102 iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilecek müzayedelere, dileyenler çevrim içi olarak da katılabilecek. İş yerleri için yüzde 10 peşinat ödenecek, kalan tutar ise 96 ay vadeyle taksitlendirilebilecek. İşte, TOKİ’nin 21 ildeki 102 iş yeri satışına dair tüm ayrıntılar…

        • 2

          TOKİ 21 İL 102 İŞ YERİ SATIŞI NE ZAMAN, NEREDE?

          TOKİ 21 ilde 102 iş yeri satışını 'TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul' ile 'Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara' adreslerinde yapacak.

          Satış, 28 Ağustos 2025 Perşembe saat 10.30'da yapılacak.

        • 3

          KATILIM TEMİNATI NE KADAR?

          Muhammen bedeli 999.999.- TL’ye kadar olanlar için 40.000.-(Kırkbin) TL,

          Muhammen bedeli 1.000.000 – 1.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 80.000.-(Seksenbin) TL,

          Muhammen bedeli 2.000.000 - 4.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 150.000.-(Yüzellibin) TL,

          Muhammen bedeli 5.000.000.- TL ve üstünde olanlar için 500.000.-(Beşyüzbin) TL, katılım teminatı ödenmesi gerekiyor.

        • 4

          102 İŞ YERİ NEREDE?

          Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Malatya, Konya, Aksaray, Ankara, Karaman, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Çorum, Manisa, Isparta, Afyonkarahisar, Bartın, Kastamonu, Gümüşhane, Trabzon, Uşak, Kars.

        • 5

          ÖDEME PLANI NASIL?

          iş yerleri yüzde 10 peşin kalanı 96 ay vade ile satışa çıkacak.

