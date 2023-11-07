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        Haberler Gündem Güncel Token cihazlarını çalıp doktorların imzalarını ele geçirdiler! - Güncel Gündem haberleri

        Doktorların imzalarını çalıp, yazdıkları reçetelerle uyuşturucu özellikli sentetik hap alıp satmışlar

        Zehir tacirlerine yönelik bir operasyonda akılalmaz detaylar ortaya çıktı. İzmir merkezli 6 ilde doktorların e-imzalarını çalan şüphelilere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Zanlıların bu yöntemle yazdıkları reçetelerle uyuşturucu özellikli sentetik hap alıp sattıkları belirlendi. Şüphelilerin, imzaları gittikleri hastanelerde token cihazlarını çalarak ele geçirdiği kaydedildi. Bu anlara ait görüntüler de ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 17:06 Güncelleme: 07.11.2023 - 17:08
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          İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda, doktorların e-imzalarını (token) çalıp, yazdıkları reçetelerle aldıkları uyuşturucu özelliği bulunan sentetik hapları üçüncü kişilere sattıkları belirlenen 20 şüpheli gözaltına alındı.

        • 2

          DHA'da yer alan habere göre Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü´nce yürütülen soruşturmada bir suç örgütünün, doktorların e-imzalarını çaldıkları ve üçüncü kişiler adına 1301 renkli reçete yazıldığı belirlendi.

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          Bu reçetelere bağlı olarak 500 binden fazla uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza hap temin edildiği, bu ilaçlardan 300 binden fazlasının Antalya, İzmir, Bursa, Kocaeli, Manisa ve İstanbul'da faaliyet gösteren eczanelerden temin edilip piyasaya sürüldüğü ve uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edildi.

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          5 ayı aşkın süren çalışma neticesinde şüphelilerin bu yöntemle 15 eylem gerçekleştirdikleri belirlendi.

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          Çalışmaların ardından 26 şüpheli için gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli İstanbul, Manisa, Bursa, Ordu ve Antalya'da bu sabah düzenlenen eşzamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

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          Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda başkaları adına düzenlenmiş reçete, 1 pompalı tüfek, 1 otomatik tabanca, 17 dolu kartuş fişek, çok sayıda dijital materyal, başkalarına ait 6 nüfus cüzdanı, bir miktar sentetik ecza hap ele geçirildi. 6 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        • 7

          KAMERALARA YAKALANDILAR

          Suç örgütü üyeleri hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hastane kamerasında, şüphelilerden M.K.'nin doktorun bulunduğu odayı gözetlediği, doktorun oradan ayrılmasından hemen sonra enjeksiyon odasına girip token cihazını çalması da yer aldı. Yine hastanenin güvenlik kamerası tarafından çekilen bir başka görüntüde ise T.G. isimli şüphelinin doktorun odasını girip tokenin yerini tespit ettikten sonra doktorun poliklinikte olmadığı anda odaya girip aldığı da saniye saniye kaydedildi.

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          Ayrıca, bir şüphelinin elindeki reçeteyle eczaneden sentetik hap satın aldığı, bir başka şüpheli tarafından da hapların kargolandığı görüldü.

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