KAMERALARA YAKALANDILAR

Suç örgütü üyeleri hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hastane kamerasında, şüphelilerden M.K.'nin doktorun bulunduğu odayı gözetlediği, doktorun oradan ayrılmasından hemen sonra enjeksiyon odasına girip token cihazını çalması da yer aldı. Yine hastanenin güvenlik kamerası tarafından çekilen bir başka görüntüde ise T.G. isimli şüphelinin doktorun odasını girip tokenin yerini tespit ettikten sonra doktorun poliklinikte olmadığı anda odaya girip aldığı da saniye saniye kaydedildi.