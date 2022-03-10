Tokat ve Sivas'ta okullar yarın yani 11 Mart Cuma günü tatil mi? Yarın Sivas ve Tokat'ta kar yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Peki, kar yağışının etkili olacağı birçok il gibi yarın Tokat ve Sivas'ta okullar tatil mi? İşte merak edilen soruların cevabı...