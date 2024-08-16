Tokat'ta yolcu otobüsü ile çarpışan otomobil alev aldı: 2 ölü, 3 yaralı
Tokat Erbaa'da yolcu otobüsü ile çarpışan otomobil, şarampole devrildikten sonra alev aldı. Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada otomobilde bulunan 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Aykut Cantürk (40) idaresindeki yolcu otobüsü, D-100 karayolu Hacıpazar köyü yakınlarında Cemalettin Ege yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrildikten sonra alev alan otomobilin sürücüsü Cemalettin Ege ile aynı araçta bulunan Fadime Duran (77), Mustafa Duran (75), Nazmina Duran (7) ve Armağan Duran yaralandı.
OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
AA'nın haberine göre; 112 Acil Sağlık ekiplerince Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan otomobilin sürücüsü Cemalettin Ege ile Mustafa Duran müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otobüsteki yolculardan Mevlüt Bakır, gazetecilere, kazanın ardından araçtan inerek otomobildekileri kurtarmaya yardımcı olduğunu ifade ederek, "Biz yaralıları yolun kenarına aldıktan sonra araçta patlama oldu" diye konuştu.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Bu arada kaza anı otobüste bulunan güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde otobüsün D-100 kara yolunda kavşağa geldiği sırada otomobille çarpıştığı görülüyor.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.