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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tokat'ta yolcu otobüsü ile çarpışan otomobil alev aldı: 2 ölü, 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Tokat'ta yolcu otobüsü ile çarpışan otomobil alev aldı: 2 ölü, 3 yaralı

        Tokat Erbaa'da yolcu otobüsü ile çarpışan otomobil, şarampole devrildikten sonra alev aldı. Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada otomobilde bulunan 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 06:46 Güncelleme: 16.08.2024 - 06:50
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        Yolcu otobüsü ile çarpışan otomobil alev aldı: 2 ölü, 3 yaralı
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Aykut Cantürk (40) idaresindeki yolcu otobüsü, D-100 karayolu Hacıpazar köyü yakınlarında Cemalettin Ege yönetimindeki otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrildikten sonra alev alan otomobilin sürücüsü Cemalettin Ege ile aynı araçta bulunan Fadime Duran (77), Mustafa Duran (75), Nazmina Duran (7) ve Armağan Duran yaralandı.

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        AA'nın haberine göre; 112 Acil Sağlık ekiplerince Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan otomobilin sürücüsü Cemalettin Ege ile Mustafa Duran müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Otobüsteki yolculardan Mevlüt Bakır, gazetecilere, kazanın ardından araçtan inerek otomobildekileri kurtarmaya yardımcı olduğunu ifade ederek, "Biz yaralıları yolun kenarına aldıktan sonra araçta patlama oldu" diye konuştu.

        KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Bu arada kaza anı otobüste bulunan güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde otobüsün D-100 kara yolunda kavşağa geldiği sırada otomobille çarpıştığı görülüyor.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Son dakika haberler
        #TOKAT
        #erbaa
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