Tokat'ta tartıştığı yengesini öldürdü, kardeşini yaraladı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde abi, tabancayla yengesini öldürdü, kardeşini yaraladı.

İlçeye bağlı Karayaka beldesinde Orta Mahalle'deki 2 katlı evin 2. katında yaşayan Serkan D. (38) ile alt katında yaşayan kardeşi Emrah D. (35) arasında nedeni henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

REKLAM advertisement1

TABANCAYLA VURULAN YENGE ÖLDÜ, KARDEŞ YARALANDI

AA'nın haberine göre; tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine abi Serkan D., kardeşi Emrah D. ve yengesi Safiye D'yi (34) tabancayla vurdu. Yaralı Emrah D'nin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Vatandaşların haber vermesi üzerine yaralı eşler ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Safiye D, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Abi Serkan D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.