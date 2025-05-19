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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tokat'ta tartıştığı yengesini öldürdü, kardeşini yaraladı | Son dakika haberleri

        Tokat'ta tartıştığı yengesini öldürdü, kardeşini yaraladı

        Tokat Erbaa'da tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak yaralayan, yengesini öldüren şüpheli abi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 06:17 Güncelleme: 19.05.2025 - 06:21
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        Tartıştığı yengesini öldürdü, kardeşini yaraladı
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        Tokat’ın Erbaa ilçesinde abi, tabancayla yengesini öldürdü, kardeşini yaraladı.

        İlçeye bağlı Karayaka beldesinde Orta Mahalle'deki 2 katlı evin 2. katında yaşayan Serkan D. (38) ile alt katında yaşayan kardeşi Emrah D. (35) arasında nedeni henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

        TABANCAYLA VURULAN YENGE ÖLDÜ, KARDEŞ YARALANDI

        AA'nın haberine göre; tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine abi Serkan D., kardeşi Emrah D. ve yengesi Safiye D'yi (34) tabancayla vurdu. Yaralı Emrah D'nin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

        Vatandaşların haber vermesi üzerine yaralı eşler ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Safiye D, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Abi Serkan D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #TOKAT
        #erbaa
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