Tokat'ta otomobil traktöre çarptı: 5 yaralı
Tokat'ın Turhal ilçesinde bir otomobil, kavşaktan dönen traktöre çarparak devrildi. Araçların hurdaya döndüğü kazada 5 kişi yaralandı.
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Tokat-Turhal kara yolunun Şenyurt kavşağında dün saat 22.30 sıralarında Tokat yönüne giden Derviş Maviş (19) yönetimindeki otomobil, kavşaktan dönüş yaparken Cafer Canikli (54) yönetimindeki traktöre yandan çarpıp, devrildi.
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Kazada, otomobil sürücüsü Derviş Maviş ile yanındaki Doğan Dönmez, Emre Ayten, Egehan Usta ve Fırat Çınar yaralandı.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Yaralılar, ambulanslarla Tokat ve Turhal devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.
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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.