Tokat'ta orman yangını: 2 hektarlık alan küle döndü
Tokat Niksar'da çıkan orman yangını, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında 2 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi
Giriş: 22.08.2024 - 01:07 Güncelleme: 22.08.2024 - 01:07
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.
Akpınar Mahallesi Ayazma Küme evleri mevkisinde bulunan ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar ekiplere haber verdi.
Niksar Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucunda orman yangını kontrol altına alındı.
Yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.
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