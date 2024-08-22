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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çocuğuyla motosikletteyken silahlı saldırıya uğradı! - Son dakika | Son dakika haberleri

        Çocuğuyla motosikletteyken silahlı saldırıya uğradı!

        İstanbul Maltepe'de 5 yaşındaki çocuğuyla birlikte motosikletle ilerlerken silahlı saldırı sonucu öldürülen kişinin Murat Demirhan olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, olay bölgesinde güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Saldırıda, Demirhan'ın 5 yaşındaki oğlu yaralandı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi..

        Giriş: 22.08.2024 - 16:35 Güncelleme: 22.08.2024 - 16:35
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        Çocuğuyla motosikletteyken silahlı saldırıya uğradı!
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        Korkunç olay Maltepe'de meydana geldi. 5 yaşındaki oğlu ile birlikte motosikletle cadde üzerinde seyir halinde olan Murat Demirhan adlı kişi silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırıda Murat Demirhan ile 5 yaşındaki oğlu yaralandı.

        KENDİSİ ÖLDÜ OĞLU YARALANDI

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Demirhan ve çocuğu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Murat Demirhan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken çocuğunun ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        YABANCI UYRUKLU DENİLMİŞTİ

        Saldırı sonrası hayatını kaybeden Murat Demirhan için yabancı uyruklu haberleri geçilmişti. Yabancı uyruklu olmadığı ortaya çıkan Murat Demirhan cinayetinde polis ekipleri çok yönlü çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalarda, saldırganların olayı motosikletle gerçekleştirdikleri belirlendi. Olayın gerçekleştiği ve saldırganların kaçtığı yöne doğru tüm güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

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        #haberler
        #Murat Demirhan
        #Son dakika haberler
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