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        Haberler Gündem Tokat'ta nesli tehlikede olan vaşak fotokapana yansıdı - Güncel haberler

        Nesli tehlike altındaydı! Fotokapana yakalandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak, fotokapanla görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 23:15 Güncelleme: 26.04.2024 - 23:15
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        Nesli tehlike altındaydı! Fotokapana yakalandı
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        Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak Tokat’ta fotokapanla görüntülendi.

        Vaşak, yaban hayatı araştırmaları yapan Kenan Kesmez'in Canik Dağı eteklerine araştırmalarına yardımcı olması için kurduğu fotokapan sistemine yansıdı. Sisteminin kurulu olduğu bölgeye gelen vaşak, kameralar tarafından kaydedildi.

        Ormanda dolaşan vaşak, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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