DHA

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ehliyetsiz sürücü M.O.Ö.'nün (17) kullandığı hafif ticari aracın çarptığı zihinsel engelli Yavuz Pancarcı (43), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında D-100 Karayolu sanayi sitesi girişinde meydana geldi. Taşova istikametinden ilçe merkezine gitmekte olan M.O.Ö. yönetimindeki 34 GK 7679 plakalı hafif ticari araç, kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan zihinsel engelli Yavuz Pancarcı'ya çarptı.

Yavuz Pancarcı (43)

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

DHA'nın haberine göre; ağır yaralanan ve Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Pancarcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ehliyetsiz sürücü M.O.Ö, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.