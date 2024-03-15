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        Haberler Gündem Güncel Tokat'ta davulcunun geçmediği sitede bağırarak komşularını sahura kaldırdı

        Tokat'ta davulcunun geçmediği sitede bağırarak komşularını sahura kaldırdı

        Tokat'ta bulunan bir siteye sahur için Ramazan davulcusunun gelmemesi üzerine bir kişi, komşularını bağırarak uyandırdı. Cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi gördü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 06:11 Güncelleme: 15.03.2024 - 06:13
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        Davulcunun geçmediği sitede komşularını böyle sahura kaldırdı
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        Tokat'ın Yeniyurt Mahallesi Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı üzerinde yer alan İmren Sitesi'nde, bir vatandaşın davul sesi olmadığı için komşularını sahura bağırarak uyandırması sosyal medyada büyük ilgi gördü.

        İHA'nın haberine göre; site sakinlerinden birisinin, siteye Ramazan ayında geleneksel sahur davulcusunun uğramaması üzerine kendince bir çözüm bulduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

        Görüntülerde, ismi öğrenilemeyen bir vatandaşın, "Saygıdeğer İmran Sitesi sakinleri. Sahur vakti gelmiştir. Senin ışıkların hiç yanmıyor takip ediyorum. Siz de uyanın. Haydi İmran Sitesi, sahur vakti uyan" şeklinde komşularını sahura bağırarak kaldırdığı görülüyor.

        Paylaşılan video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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        #haberler
        #TOKAT
        #ramazan
        #Sahur
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