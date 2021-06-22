TOKAT NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Tokat eski adıyla Bizans dönemi adıyla Komana, Yunanca Τοκάτ, İran dönemi adıyla Kah-Cun, Selçuklu Devleti döneminde Dar Ün-Nusret, Moğollar döneminde Sobaru adlarıyla da bilinen Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan ili. Kuzeyde Samsun, kuzeydoğuda Ordu, doğu ve güneyde Sivas, güneybatıda Yozgat ve batıda Amasya illeriyle komşudur. İlçelerinden Yeşilyurt ve Sulusaray İç Anadolu Bölgesi'nde kalır.

1943 yılında Erbaa, 1944'te Artova ve Turhal, 1954 yılında Almus, 1987 yılında Pazar ve Yeşilyurt, 1990 yılında ise Sulusaray ve Başçiftlik ilçeleri kurulmuştur.

Şubat 2021 TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 12 ilçe, 37 belediye ile bu belediyelerde 315 mahalle ve ayrıca 613 köy vardır. İl merkezinin denizden yüksekliği 630 m.'dir.

TOKAT'IN KAÇ İLÇESİ VARDIR?

İlçe Nüfus 2019 Nüfus 2020 Nüfus Artışı % Belediye Sayısı Mahalle Sayısı Köy Sayısı Köy Nüfusu Şehir nüfusu Şehirde oturan % Alanı km2 km2'ye düşen kişi Almus 27.658 23.825 -13,86 6 33 32 5.381 18.444 77,41 1.033 23 Artova 8.374 8.132 -2,89 1 7 26 3.998 4.134 50,84 444 18 Başçiftlik 8.323 5.530 -33,56 2 9 6 562 4.968 89,84 246 22 Erbaa 95.611 98.342 2,86 4 44 74 17.358 80.984 82,35 1.173 84 Merkez 199.805 203.395 1,80 5 59 107 32.740 170.655 83,90 2.003 102 Niksar 65.308 61.119 -6,41 6 47 83 11.429 49.690 81,30 889 69 Pazar 13.330 13.209 -0,91 2 12 16 4.729 8.480 64,20 188 70 Reşadiye 43.870 34.211 -22,02 6 39 73 8.309 25.902 75,71 1.102 31 Sulusaray 7.598 7.083 -6,78 1 4 14 2.439 4.644 65,57 266 27 Turhal 79.604 79.776 0,22 2 35 52 14.776 65.000 81,48 940 85 Yeşilyurt 8.969 8.871 -1,09 1 6 16 3.222 5.649 63,68 280 32 Zile 54.297 54.368 0,13 1 20 114 20.855 33.513 61,64 1.480 37 Tokat 612747 597.861 -2,43 37 315 613 125.798 472.063 78,96 10.044 60

TOKAT'IN YÖRESEL YEMEKLERİ

Tokat kebabı

Tokat çemeni

Tokat gözlemesi

Tokat keşkeği

Zile batı

Tokat yaprağı

Tokat salçası

Tokat kuşburnusu

Tokat pağacı

Zile pekmezi

Niksar cevizi ve cevizli çöreği

Madımak