Tokat Belediye Plevne: 2 - Fenerbahçe HDI Sigorta: 3

Salon: Ali Yücel

Hakemler: İsmail Yıldırım, Kaya Erdem

Tokat Belediye Plevne: Furkan Aydın, West, Kvalen, Cansın Hacıbekiroğlu, Geraldo, Abdullah Cam (Semih Çelik, Batı Kayhan, Halil Dolaşık, Hasan Hüseyin Mermer, Atakan Topal, Yusuf Özdemir, Özgür Türkmen)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Ulaş Kıyak, Hoag, Vigrass, Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur (Hasan Yeşilbudak, Halil İbrahim Kurt, Ahmet Karataş, Caner Pekşen, Hasan Sıkar, Taha Erden, Nwachukwu)

Setler: 17-25, 14-25, 29-27, 25-22, 12-15

Süre: 144 dakika (25, 25, 38, 32, 24)