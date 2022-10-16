TOGG Cüzdan nedir?

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, ‘TOGG Cüzdan’ özelliği hakkında açılışta açıklamalarda bulundu.

ÖNCÜ OLACAK!

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, ‘TOGG Cüzdan’ özelliği hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Herkes gibi bizlerin de heyecanla beklediği ve artık çıkışına sayılı günler kalan yerli otomobilimiz TOGG hakkında her geçen gün yeni ve inovatif projelerle desteklendiğini öğreniyoruz. Son olarak Paycell ile gidilecek olan iş birliği vesilesi ile eklenecek mobilite çözümler, TOGG’un otomobil özelliklerinin yanı sıra sahip olduğu yenilikçi fikirler sayesinde günlük hayatımızda da işimizi kolaylaştıracak teknolojileri bizlere sunacak. Bizlere sağladığı bu avantajlar haricinde, geleceğin teknolojisinin belirlenmesinde de öncü konumda olacaktır.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Tabi teknoloji gün geçtikçe gelişiyor. Artık Avrupa’da olduğu gibi çoğu plazaların teslimat noktası olacağını ve insanlar internetten araç alabileceklerini ve bu internetten araçları satın alan şahısların da devasa plazaların yalnızca araç teslimat noktası olacağını göreceğiz.’’