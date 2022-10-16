TOGG Cüzdan nedir?

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, ‘TOGG Cüzdan’ özelliği hakkında açılışta açıklamalarda bulundu.
ÖNCÜ OLACAK!
İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, ‘TOGG Cüzdan’ özelliği hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Herkes gibi bizlerin de heyecanla beklediği ve artık çıkışına sayılı günler kalan yerli otomobilimiz TOGG hakkında her geçen gün yeni ve inovatif projelerle desteklendiğini öğreniyoruz. Son olarak Paycell ile gidilecek olan iş birliği vesilesi ile eklenecek mobilite çözümler, TOGG’un otomobil özelliklerinin yanı sıra sahip olduğu yenilikçi fikirler sayesinde günlük hayatımızda da işimizi kolaylaştıracak teknolojileri bizlere sunacak. Bizlere sağladığı bu avantajlar haricinde, geleceğin teknolojisinin belirlenmesinde de öncü konumda olacaktır.
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Tabi teknoloji gün geçtikçe gelişiyor. Artık Avrupa’da olduğu gibi çoğu plazaların teslimat noktası olacağını ve insanlar internetten araç alabileceklerini ve bu internetten araçları satın alan şahısların da devasa plazaların yalnızca araç teslimat noktası olacağını göreceğiz.’’
‘’Her şeyden önce bizim insanımız bu konuda milli düşünecektir. Yerli ve milli olan aracımıza bugüne kadar destek olduğumuz gibi bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz.
Vatandaşımızın da aynı şekilde düşüneceğini, kendi aracına sahip çıkacağını öncelik sırası olarak da yerli ve milli olan TOGG’a önem vereceğine inanıyoruz.”
TOGG CÜZDAN NEDİR?
TOGG, Paycell ile işbirliği ierisine girdi ve kullanıcılarına sunacağı ödeme hizmetlerinde Paycell'den yararlanacak. Kullanıcılar Paycell'in sağladıkları cüzdanda, Togg Cüzdan'ı oluşturarak, seyir halindeyken bile Togg’un anlaşmalı üye iş yerlerinin ürün, servis ve hizmetlerini satın alabilecek. Ayrıca kullanıcılar, Togg’un navigasyon sistemi üzerinden söz konusu iş yerlerinde ve elektrikli araç şarj istasyonlarında ödemelerini araçtan inmeye gerek kalmadan gerçekleştirebilecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!