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Yerli otomobil geliştirme çalışmalarını yürüten Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG),çalışmalarını sürdürdüğü otomobiller hakkında uluslararası arenada önemli bir aşama kaydetti.

Geçtiğimiz aylarda SUV ve sedan tasarımlarını Avrupa Birliği'nde tescilleyen TOGG, söz konusu tasarımların Çin Patent Kurumu tarafından da TOGG adına tescillendiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, "SUV ve Sedan tasarımlarımız Avrupa Birliği'nden sonra şimdi de Çin Patent Kurumu tarafından TOGG adına tescillendi. Sırada yeni kıtalar var" denildi.

TOGG'un tasarımlarının Avrupa haricinde Çin'de de tescillenmesi ayrı bir öneme sahip.

Öyle ki, Çin dünyanın en büyük otomotiv pazarına ev sahipliği yapmasının yanı sıra, elektrikli araç satışlarının da en yüksek adetlerde gerçekleştiği ülke unvanını taşıyor.

Ayrıca, Çin'de TOGG gibi elektrikli araç girişimi olarak yola çıkan şirket sayısının da Avrupa'dan bir hayli fazla olması dikkat çekiyor.

Tüm bunlar alt alta konulduğunda, TOGG'un Çin Patent Kurumu tarafından aldığı tescil belgesinin, yerli otomobilin küresel arenadaki şansının bir göstergesi olduğu söylenebilir.