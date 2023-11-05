Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Galatasaray
        GS
        31
        Fenerbahçe
        FB
        30
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        21
        Trabzonspor
        TS
        19
        Beşiktaş
        BJK
        19
        Kasımpaşa
        KSM
        18
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        16
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        15
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        14
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        MKE Ankaragücü
        MKE
        13
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Tümosan Konyaspor
        KON
        10
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        10
        Rams Başakşehir
        İBFK
        9
        Gaziantep FK
        GFK
        9
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        5
        İstanbulspor
        İST
        5
        Haberler Spor Basketbol STBL TOFAŞ-Fenerbahçe Beko: 86-95 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        TOFAŞ-Fenerbahçe Beko: 86-95 (MAÇ SONUCU)

        Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında konuk olduğu TOFAŞ'ı 95-86 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 22:55 Güncelleme: 05.11.2023 - 22:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe, TOFAŞ'a geçit vermedi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda TOFAŞ'ı 95-86 yendi.

        Karşılaşmaya üst üste sayılarla hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, 2. dakikayı 7-0'lık seriyle geçti. Rakibine Homesley, Make ve Wiley'in sayılarıyla TOFAŞ karşılık verip, 5. dakikada skoru eşitlese de (11-11) dış atışlarda yüksek isabetle oynayan Fenerbahçe Beko, çeyreği 30-19 önde bitirdi.

        İkinci çeyreğe hızlı başlayan TOFAŞ, Prewitt ve Homesley'in sayılarıyla 14. dakikada farkı eritmeyi başardı: 28-32. Konuk ekip, bu dönüşe iyi reaksiyon vererek pota altında özellikle Motley'in sayılarıyla, set hücumlarında da Hayes'ten faydalandı ve soyunma odasına Fenerbahçe Beko'nun 53-42 üstünlüğüyle girildi.

        REKLAM

        Üçüncü çeyreğe daha enerjik ve disiplinli başlayan TOFAŞ, savunmada konuk ekibe kolay şansı tanımadı. Hücumda ise Tolga Geçim'e set hücumlarında hazırlanmış oyunlarda iki üçlük isabetiyle sayı bulduran Bursa temsilcisi, 23. dakikada skoru eşitlemeyi başardı: 55-55. İki takımın da avantajı yakalamaya çalıştığı, sert savunmalara sahne olan çeyreğin kalan dakikalarını sarı-lacivertli ekip daha iyi oynadı ve final periyoduna 74-70 önde gitti.

        Son periyotun başlarında basit top kayıpları yapan TOFAŞ'ı, Şehmus Hazer ve Sestina'nın üç sayılık isabetleriyle cezalandıran Fenerbahçe Beko, 34. dakikada farkı bir anda çift hanelere (72-82) çıkardı. Bursa ekibi, farkın açılmasıyla parkedeki enerjisini de kaybetti ve Fenerbahçe Beko kalan dakikaları iyi oynayarak karşılaşmadan 95-86 galip ayrıldı.

        Salon: TOFAŞ

        Hakemler: Kaan Büyükçil, Ali Şakacı, Kerem Yılmaz

        TOFAŞ: Özgür Cengiz 5, Homesley 16, Obrien 16, Wiley 18, Maye 3, Tevfik Akdamar, Prewitt 11, Batın Tuna, Tolga Geçim 13, Ege Demir 4

        Fenerbahçe Beko: Sertaç Şanlı 4, Hayes 25, Biberoviç 10, Calathes 4, Madar 7, Motley 22, Şehmus Hazer 8, Melih Mahmutoğlu 6, Sestina 9

        1. Periyot: 19-30

        Devre: 42-53

        3. Periyot: 70-74

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail güvenli diye yönlendirdiği bölgeleri bombaladı
        İsrail güvenli diye yönlendirdiği bölgeleri bombaladı
        "Beşiktaş seçimini yaptı!"
        "Beşiktaş seçimini yaptı!"
        Beşiktaş 12 dakikada yıkıldı!
        Beşiktaş 12 dakikada yıkıldı!
        Gazze'de öldürülen binlerce sivilden dokuzunun hikayesi
        Gazze'de öldürülen binlerce sivilden dokuzunun hikayesi
        Yılmaz'dan olay açıklamalar!
        Yılmaz'dan olay açıklamalar!
        Dilan Polat: Ben sadece reklam yaptım
        Dilan Polat: Ben sadece reklam yaptım
        İsrail yine mülteci kampını bombaladı
        İsrail yine mülteci kampını bombaladı
        Blinken'dan Batı Şeria'ya "sürpriz" ziyaret
        Blinken'dan Batı Şeria'ya "sürpriz" ziyaret
        "Türk futbolunun Susurluk'u!"
        "Türk futbolunun Susurluk'u!"
        İsrail kabinesinde kriz: O bakan uzaklaştırıldı
        İsrail kabinesinde kriz: O bakan uzaklaştırıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Kurultayı ile ilgili ilk yorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Kurultayı ile ilgili ilk yorum
        CHP'de genel başkan seçildi, sıra Parti Meclisi seçiminde
        CHP'de genel başkan seçildi, sıra Parti Meclisi seçiminde
        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        "Mağlubiyet olur, 'Lider'siz olmaz"
        "Mağlubiyet olur, 'Lider'siz olmaz"
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında
        Habertürk Anasayfa