Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi TOBB Nefes Kredisi ikinci paket: TOBB Nefes Kredisi başvuru tarihi, geri ödeme planı, kredi tutarı ve hacmi ile başvuru nasıl yapılır?

        TOBB Nefes Kredisi ikinci paket başvuruları başlıyor! TOBB Nefes Kredisi ödeme planı ve kredi tutarı

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi'nin ikinci paketine başvurular 19 Kasım itibarıyla başlayacak. Ancak bu kez gelen talep üzerine kredi hacmi 25 milyardan, 50 milyara yükseltilecek. Kredi kapsamında bir firma azami 1,5 milyon lira kredi kullanabilecek. İşte, TOBB Nefes Kredisi hakkında tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2025 - 17:07 Güncelleme: 17.11.2025 - 17:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          TOBB Nefes Kredisi ikinci paket başvuruları için geri sayım başladı. Temmuz ayında verilen ilk kredi ile 23 bin 515 firmaya 30 milyar lira destek sağlandı. Gelen yoğun talep üzerine kredi hacminin 50 milyar TL'ye çıkarıldığı belirtildi. Peki, TOBB Nefes Kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, kaç TL kredi alınabilir, geri ödemesi nasıl?

        • 2

          TOBB NEFES KREDİSİ İKİNCİ PAKET BAŞVURU TARİHLERİ

          Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi'nin ikinci paketine başvurular 19 Kasım 2025 tarihinden itibaren başlayacak.

        • 3

          TOBB NEFES KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Nefes Kredisine TOBB'a bağlı tüm oda-borsa üyesi işletmeler başvurabilir. İşletmeler, başvurularını Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi ve Ziraat Katılım şubelerine yapabilecek.

        • 4

          TOBB NEFES KREDİ ÖDEME PLANI

          - Bir firma azami 1,5 milyon lira kredi kullanabilecek,

          - Krediler, 6 ay anapara ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak,

          - Kredi, 24 aya kadar yüzde 33, 24 ay üzerinde de yüzde 32 faizle kullandırılacak.

        • 5

          KREDİ HACMİ ARTIRILDI

          Gelen talep üzerine 25 milyar liralık ikinci TOBB Nefes Kredisi'nin kredi hacmi 50 milyar liraya yükseltildi.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeni detaylar ortaya çıktı! Kanda alüminyum fosfit aranacak!
        Yeni detaylar ortaya çıktı! Kanda alüminyum fosfit aranacak!
        Feci tesadüf! Motosikletli 2 kuzen çarpıştı!
        Feci tesadüf! Motosikletli 2 kuzen çarpıştı!
        İlkler Montella'nın işi!
        İlkler Montella'nın işi!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame!
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif
        Çektiği düğün fotoğrafından izinsiz albüm yaptı! Yargıtay'dan emsal karar!
        Çektiği düğün fotoğrafından izinsiz albüm yaptı! Yargıtay'dan emsal karar!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Kızını ve 2 torununu kaybeden dede: Hayalleri yarım kaldı!
        Kızını ve 2 torununu kaybeden dede: Hayalleri yarım kaldı!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Paul McCartney'den AI müziğe karşı protest şarkı
        Paul McCartney'den AI müziğe karşı protest şarkı
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        Babasına yardım etmek istedi... Ne yaptın Elvan?
        Babasına yardım etmek istedi... Ne yaptın Elvan?
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        2.5 milyar dolar topladı
        2.5 milyar dolar topladı
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Habertürk Anasayfa