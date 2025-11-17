TOBB Nefes Kredisi ikinci paket başvuruları için geri sayım başladı. Temmuz ayında verilen ilk kredi ile 23 bin 515 firmaya 30 milyar lira destek sağlandı. Gelen yoğun talep üzerine kredi hacminin 50 milyar TL'ye çıkarıldığı belirtildi. Peki, TOBB Nefes Kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, kaç TL kredi alınabilir, geri ödemesi nasıl?