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        Haberler Magazin TOBB İGGK Kısa Film Senaryo Yarışması başlıyor

        TOBB İGGK Kısa Film Senaryo Yarışması başlıyor

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), genç yetenekleri teşvik etmek ve yaratıcı hikâyelerin sinema dünyasına kazandırılması amacıyla ilk kez 'TOBB İGGK Kısa Film Senaryo Yarışması' düzenliyor. TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu tarafından hayata geçirilen yarışmanın jüri başkanlığını TÜRSAK Vakfı Başkanı ünlü yapımcı Cemal Okan üstleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2025 - 13:40 Güncelleme: 11.05.2025 - 13:40
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        Kısa Film Senaryo Yarışması başlıyor
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        TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu tarafından, bu yıl ilk kez düzenlenen 'Kısa Film Senaryo Yarışması' ile sinema sektörünün ve genç senaristlerin desteklenmesinin yanı sıra; yeni yeteneklerin keşfedilmesi, hikâye anlatım becerilerinin gelişmesi ve genç senaristlerin profesyonellerle buluşması amaçlanıyor.

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        Dereceye giren senaryolara nakdi ve ayni ödüllerin dağıtılacağı yarışmada; birinci senaryoya 50 bin TL, ikinci senaryoya 30 bin TL, üçüncü senaryoya ise 20 bin TL verilecek. Para ödülünün yanı sıra yarışmada ilk üçe giren senaryo sahipleri; profesyonel yapımcılarla buluşturulacak ve projelerinin hayata geçmesi için ortak yapım olanaklarından faydalanabilecek.

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        Jüri başkanlığını TÜRSAK Vakfı Başkanı ünlü yapımcı Cemal Okan’ın üstleneceği yarışmanın jürisinde;TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, oyuncu Ayça İnci, senarist ve yönetmen Mustafa Kara, akademisyen Doç. Dr. Nagihan Çakar, genç yönetmen Ali Rıza Bayazıt ile genç senarist Ahmet Melik Sözcüer yer alıyor.

        Cemal Okan
        Cemal Okan

        Ödüllerin 29 Mayıs’ta AKM Yeşilçam Sineması’nda düzenlenecek tören ile sahiplerini bulacağı yarışma, workshoplar ve söyleşilere de ev sahipliği yapacak.

        Genç sinemacıların desteklenmesini kalkınma yolunda önemli bir faktör olarak gördüklerini belirten TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Hasan Bünül; “Bugün, Türkiye’ye döviz kazandıran, ihracatında önemli yer tutan bir sektör sinema. Sinema girişimciliği, genç sinemacıların desteklenmesi bu bağlamda çok önemli. İşte bu nedenle bir yapımın temel direği olarak gördüğümüz senaryo üzerine eğilerek çalışmalara başladık. İyi senaryo iyi filmi, iyi filmler de yüksek katma değeri üretir kanaatindeyiz. Bu nedenle ülkemize ne kadar çok senarist kazandırabilirsek ne kadar çok senaristi destekleyebilirsek söz konusu katma değeri o derece yukarı taşıyabileceğimize inanıyoruz. Özellikle üniversitelerin iletişim fakülteleri ile doğrudan temas kurarak ihtiyaçları tespit etmeye çalıştık, bu ihtiyaçları destekleyerek sektörün altyapısına yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.

        Hasan Bünül
        Hasan Bünül
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        #TOBB İGGK Kısa Film Senaryo Yarışması

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