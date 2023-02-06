Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Yardımları deprem bölgesine en hızlı şekilde ulaştıracağız

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajında yardımların deprem bölgesine en hızlı şekilde ulaştıracaklarını ifade etti

Giriş: 06.02.2023 - 16:49 | Güncelleme: ABONE OL
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Yardımları deprem bölgesine en hızlı şekilde ulaştıracağız
HABERTURK.COM

Kahramanmaraş depreminin ardından bölgeye yardım için çalışmaları başlatan TOBB, acil yardımları görüşmek için toplantı düzenledi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu: Ülkemizi sarsan deprem felaketi sonrası yapılacak acil yardımları görüşmek üzere, işçi, işveren, memur, esnaf ve üreticileri temsil eden sivil toplum kuruluşları olarak bir araya geldik. Camialarımızı harekete geçirerek yardımları deprem bölgesine en hızlı şekilde ulaştıracağız.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Şentop, deprem olan il valilerinden bilgi aldı
Şentop, deprem olan il valilerinden bilgi aldı
THY'den deprem bölgesine ek sefer
THY'den deprem bölgesine ek sefer
7,4'lük felakette en büyüğü 6.6 büyüklüğünde 50 artçı!
7,4'lük felakette en büyüğü 6.6 büyüklüğünde 50 artçı!
"Malatya'dan İskenderun'a kadar bir kırılma söz konusu"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.