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        Haberler Gündem Güncel TMSF'den Dilan Polat Güzellik Merkezi açıklaması - Güncel haberler

        TMSF'den Dilan Polat Güzellik Merkezi açıklaması

        Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, yeni şube açıldığı belirtilen Dilan Polat Güzellik Merkezleri ile ilgili açıklamada bulundu. TMSF'den yapılan açıklamada, "Polat Grubu şirketleri kayyım atanmasından önce, yurt içi ve yurt dışında çok sayıda şirketle franchise sözleşmesi imzalamıştır. Bu şekilde sözleşme imzalanan 100'ü aşkın şirketin sadece 5'i hakkında kayyımlık kararı bulunmaktadır. Bunların dışındaki güzellik merkezleri Polat Grubu şirketlerinin 'acentesi' veya 'temsilcisi' değildir. Kendi nam ve hesaplarına ticari faaliyetlerini yürütmektedirler" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 11:26 Güncelleme: 11.01.2024 - 11:35
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        Dilan Polat Güzellik Merkezleri açıklaması
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        Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan yapılan açıklamada, "Franchise sözleşmeleri TMSF’den önce imzalanmıştır. Son günlerde, kayyımlık göreviyle ilgili haberlerdeki bilgi kirliliği sebebiyle açıklama yapılması zarureti doğmuştur" denildi.

        Açıklamada şunlar kaydedildi: "Soruşturulan bazı şirketler hakkında hukuki süreç devam ederken, ticari faaliyetlerinin yasalara uygun şekilde aksamadan devam etmesi, ekonominin ve istihdamın korunması için mahkemeler TMSF’yi kayyım olarak atayabilmektedir.

        Emanet edilen şirketlerde TMSF’nin öncelikli görevi; kamu borçlarının ödenmesi, istihdamın ve üçüncü şahısların alacaklarının korunmasıdır. Polat Grubu şirketleri; kayyım atanmasından önce, yurt içi ve yurt dışında çok sayıda şirketle franchise (Marka kiralama) sözleşmesi imzalamıştır.

        Bu şekilde sözleşme imzalanan 100’ü aşkın şirketin sadece 5’i hakkında kayyımlık kararı bulunmaktadır. Bunların dışındaki güzellik merkezleri Polat Grubu şirketlerinin 'acentesi' veya 'temsilcisi' değildir; kendi nam ve hesaplarına ticari faaliyetlerini yürütmektedirler.

        Bir başka ifadeyle, mahkeme tarafından kayyım atanmayan şirketler ve güzellik merkezleri, TMSF tarafından yönetilmemekle birlikte, franchise sözleşmeleri kapsamında tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri devam etmektedir. Mesnetsiz haberlere itibar edilmemesini, konuya ilişkin TMSF’den yapılacak açıklamaları takip etmenizi önemle rica ederiz."

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