TMSF Fon Kurulu, gelen teklifin muhammen bedelin çok altında kalması sebebiyle Aynes Gıda’nın satışına onay vermezken, ihale sürecini sabote etmeye çalışan yatırımcı adaylarını ve aileleriyle birlikte TMSF personelini tehdit eden şirketin eski Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Serin hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İflas erteleme sürecindeyken, FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında yapılan soruşturma nedeniyle mahkeme tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu(TMSF) kayyımlığına devredilen Aynes Gıda’nın satışı için düzenlenen ihalede 4 yatırımcı tarafından şartname alınıp bilgi odasından yararlanılmış ancak yatırımcılardan sadece biri tarafından teklif verilmişti.

Aynes Gıda ihalesinin kapalı zarf ve açık arttırma aşamasında 300 milyon TL’lik teklif verilmiş ve 15.10.2021 Tarihinde gerçekleştirilen pazarlık aşamasında da teklif, katılımcı tarafından 350 milyon TL + KDV tutara yükseltilmişti. Ancak verilen teklifin, TMSF Fon Kurulu’nun KPMG’ye yaptırdığı rapora istinaden tespit ettiği 667 milyon TL’lik muhammen bedelin çok altında kalması sebebiyle ihale Fon Kurulu’nca onaylanmadı.

KAMU GÖREVLİLERİNE TEHDİT

Öte yandan, FETÖ/PDY terör örgütüne üyelik, nitelikli dolandırıcılık gibi suçlardan hakkında çok sayıda ceza davası devam eden Nevzat Serin hakkında TMSF tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

TMSF Hukuk Dairesi avukatları, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği sebebiyle yargılaması devam eden ve Aynes Gıda’nın yüzde 37 hissedarı görünmesine rağmen şirketin yüzde 100 hissedarı gibi davranarak basına ihaleyi akamete uğratmaya yönelik yalan beyanatlarda bulunan ve ihale sürecini engellemek için şartname alan firmalara ihtarname göndererek satışı sabote etmeye çalışan, ihale sürecinde de Youtube kanalı üzerinden yaptığı yayınla ihale katılımcılarından sonra ihaleyi yapan kamu görevlilerini ve ailelerini de tehdit eden Nevzat Serin hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde Serin’in ihaleye fesat karıştırmak, tehdit, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret, iftira ve suç uydurma suçlarını işlediği vurgulanarak hakkında soruşturma açılarak cezalandırılması talep edildi.

Bunun yanında, davaları devam eden FETÖ terör örgütü üyeleri tarafından geçmiş dönemde Aynes Gıda’da, makyajlanmış bilançolarla şirketi olduğundan çok daha iyi durumda göstererek tahvil ihraç edilmesi ve bankalardan yüklü miktarda kredi kullanılması sebebiyle Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından şirket yetkilisi sıfatıyla Serin hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. TMSF kayyımlığı döneminde şirketin cirosu ve karlılığı artmasına rağmen mevcut şartlarda bankalara ve tahvil sahiplerine borçların ödenebilmesine imkan olmadığı ve sürdürülemezlik raporu sebebiyle ticari iktisadi bütünlük (TİB) ihalesi yoluyla satışa çıkarıldı. Ancak, yaşanan bu süreçte satış gerçekleştirilemedi.