SON DAKİKA: UKOME'den önemli karar! Skuter hız sınırı 5 ilçede 12.5 km oldu!

SON DAKİKA: UKOME'den önemli karar! Skuter hız sınırı 5 ilçede 12.5 km oldu!

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 31 Ağustos tarihindeki toplantısında 'Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih' İlçelerinin yaya yoğunluğu fazla olan hassas bölgelerinde, 20 km/saat olan e-skuter hız sınırının 12.5 km/saat olarak düzenlenmesi teklifi' getirilmişti.

UKOME, TEKLİFİ KABUL ETTİ

DHA'da yer alan habere göre söz konusu teklif UKOME tarafından kabul edildi ve gerekli imza süreçleri tamamlandı.

İŞTE O 5 İLÇEDE HIZ SINIRI DÜŞTÜ

Artık skuter sürücüleri Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih'te yaya yoğunluğu fazla olan bölgelerinde en fazla saatte 12.5 kilometre hız yapabilecek.