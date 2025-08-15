Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya platformundan, mısır alımlarının başlamasına ilişkin paylaşım yaptı.

Buna göre, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2025 sezonu mısır alım fiyatını ton başına 11 bin 300 TL olarak belirledi.

Desteklerle birlikte üreticinin eline ton başına 11 bin 968 TL geçeceği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde mısır hasadı Ağustos ayı başında Adana ve Hatay'da lokal olarak başlamıştır. Ülke genelinde hasat oranı yaklaşık yüzde 5 seviyelerindedir.

Hasat ve piyasalar yakından takip edilmekte olup, gelinen noktada TMO mısır alım fiyatının açıklanması uygun görülmüştür.

TMO mısır alım fiyatı ton başına 11.300 TL olarak belirlenmiştir.

Önceki yıllarda uygulanan mazot-gübre desteği, yeni destekleme modelinde "Temel Destek" ve üretim planlamasına uygun olarak "Planlı Üretim Desteği" verilecektir. Ayrıca yerli sertifikalı tohum kullananlar için ek destek olarak “Üretim Geliştirme Desteği" ödenecektir.

Bu kapsamda açıklanan fiyata ilave olarak Bakanlığımızca üreticilerimize temel destek, planlı üretim desteği, yerli sertifikalı tohum kullanım desteği ve katı organik gübre kullanım desteği olmak üzere (ortalama verim dikkate alınarak) ton başına toplam 668 TL destek ödemesi yapılacaktır.

Böylece desteklerle birlikte üreticilerimizin eline toplamda, 11.968 TL/ton geçmiş olacaktır. TMO ürün bedeli ödemeleri, ürün teslimatını müteakip 30 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına yapılacaktır. Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir hasat sezonu diliyoruz."