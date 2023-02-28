Tiyatro Ak’la Kara'dan oyuncak bağışı

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Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve herkesi derinden etkileyen depremin yaraları devam ediyor. Baştan beri desteklerini hiç durdurmayan Tiyatro Ak’la Kara şimdi de elini çocuklara uzatıyor. Tiyatro, “Oyuncaklar Çocuklara, Siz Koltuklara, Biz Sahneye…” kampanyasıyla mart ayı boyunca seyircilerin oyuna gelirken yanında getirdiği oyuncakları toplayarak depremzede çocuklara ulaştırılacak. Çocuklara destek vermek isteyen izleyiciler yazmak isterlerse notlarıyla birlikte getirdikleri oyuncakları oturdukları koltuklara bırakabilir.

Tiyatro Ak’la Kara yöneticileri “Deprem herkes gibi bizi de çok etkiledi ama en çok da çocukları, şimdi onların yüzünü güldürme,yaralarını onarma zamanı. Bunun için elimizden ne gelirse yapacağız ve gelecek güzel günleri birlikte karşılayacağız. Yeter ki onlar üzülmesin “ dedi.

On Kişiydiler

3 Mart Cuma 20.00 - 4 Mart Cumartesi 20.00 - 5 Mart Pazar 18.00... On Kişiydiler

Panora Sanat Merkezi Ankara

9 Mart Perşembe 20.00

Ted Koleji Adapazarı

Muhteşem İkili

15 Mart Çarşamba 20.30 Fişekhane Ana Sahne İstanbul

17 Mart Cuma 20.00 Küçükçekmece Sefaköy Kültür Merkezi İstanbul

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