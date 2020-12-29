Pandemide er meydanı değil 0:00 / 0:00

Tiyatro, gün geçtikçe 'Er meydanı' olmaktan uzaklaşıyor. Pandemi süreciyle dijitalleşme oranı yükselen tiyatro adına yeni bir platform açıldı

Tiyatro oyuncuları, her fırsatta "Seyircinin gözünün içine baka baka oynamak başkadır, kamera önüde oynamaya benzemez" diyerek tiyatro sahnesini 'Er meydanı' olarak tanımlardı. Görünen o ki pandemi sürecinde bu tanımı yapmaları bir hayli güç olacak.

Pandemi süreci, 'Er meydanı' tiyatroyu da iyiden iyiye dijitalleştirmeye başladı. Öyle ki birçok oyuncu bir araya gelerek yeni kurulan dijital tiyatro platformunun tanıtımını yaptı.

Yayın hayatına 31 Aralık'ta başlayacak olan tiyatronet.com'da her bir oyun 25 TL karşılığında izlenebilecek. Yılbaşı tatilinde çocuk oyunları ise ücretsiz olacak.

Tiyatro oyuncusu, yönetmen Onur Şenay ve iş kadını Menekşe Uçaroğlu tarafından kurulan tiyatronet.com'un Kat's Sahne'deki tanıtımına Kamuran Akkor, Cemal Hünal, Süha Uygur, Kemal Başar, Deniz Salman, Nur Gürkan, Eylül İlbey, Kaan Erkam, Cengiz Orhonlu katılırken Ali Poyrazoğlu, Yasemin Yalçın ve eşi İlyas İlbey, görüşlerini telefon bağlantısıyla paylaştı.

Ali Poyrazoğlu: Bu iş dünyada, Türkiye'de bir ilktir ve çok iyi bir iş yaptığınızı düşünüyorum. Genelde Ankara, İzmir, İstanbul gibi şehirlere turneye gidiyoruz ama herkes izleyemiyor oyunlarımızı. Trabzon'daki bir dağın başındaki öğretmen oyunumu izleyemediği için ne kadar üzüldüğünü bana mektupta yazıyor. Bu engeli dijitalleşmenin sunduğu nimetler sayesinde aşıyoruz.

Cemal Hünal: tiyatronet.com, tiyatro oyunlarına erişebilmek için çok pratik, insanların kendi vakitlerinde tiyatroya ulaşabilecekleri ve arkadaşlarıyla paylaşabilecekleri bir platform. Daha da önemlisi tiyatro oyuncularına telif hakkı ödenecek olması da sektörü ileriye taşıyacak bir adımdır.

Yasemin Yalçın: Bu işe çok emek verildi, bizzat şahidiyiz. Amaca ulaşıldı ve biz tiyatrocular olarak size teşekkür borçluyuz. Anadolu'nun en ücra yerlerine bazen taşınamayacak kadar büyük dekorlarla gidemiyorduk. Şimdi ulaşamayacağımız yer yok. Bizden ne isterseniz yanınızdayız, arkanızdayız, destekliyoruz.

Onur Şenay: tiyatronet.com sayesinde dünyanın neresinde olursanız olun, oyunlarımızla daha rahat bir araya geleceksiniz. Tiyatro, daha çok sahnede keyif veren bir şey ama biz oynadığımızda varız, oynamadığımızda yokuz. Bu platform sayesinde her zaman sahnelerde olma fırsatı yakalayacağız. Dünyada ilk kez tiyatro oyuncuları telif alacaklar ve tiyatronet bu konuda öncü olacak ve tiyatro sanatçıları bu bağlamda kendilerini biraz daha güvende hissedecektir. Ayrıca engelli vatandaşlarımız bu sayede tiyatro oyunlarını daha rahat izleyecektir.