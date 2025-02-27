Tırnak kesmek abdesti bozar mı? Hanefi ve şafilere göre tırnak kesmek orucu bozar mı?

İslam dini, yeryüzünde en fazla temizliğe önem veren dinlerden biridir. Toplum içindeki giyim, kişisel bakım, güzel kokma, bakımlı olma ve giyim kuşamın iyi olması beklenir. Buna karşın kişilerin abdest alma uygulamasını olması gerektiği sırada, uygun kıyafetlerle yapması gerekir. Ayrıca abdest ritüelinden sonra yapılan bazı uygulamalar sonrasında abdesti tazelemek de önemlidir. Gaz çıkarmak ve ağız dolusu kusmak bunlar arasındadır. Aynı şekilde tırnak kesiminin de abdesti bozup bozmadığı merak konusudur.

TIRNAK KESMEK ABDESTİ BOZAR MI DİYANET?

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Tırnak kesmek abdesti bozar mı Diyanet soruları, birçok kişi tarafından yoğun olarak merak edilir. Peki bu sorunun cevabı ne? Tırnak kesmek de vücudu temizleme gibi önemli bir konu olduğundan abdesti bozup bozmadığı merak edilir. İslam dini için önemli olan abdest davranışı, temelinde arınma yatan bir ritüel olduğundan kirlerden arınma ve temizlik yapma konularında dikkatli olunmalıdır. Kişisel bakım olarak kabul edilen tırnak kesme işlemi ise Diyanet’in verdiği bilgiye göre abdesti bozan bir uygulama değildir. İslam dinine göre abdesti şunlar bozar;

• İdrar ve dışkı

• Ağız dolusu kusmak

• Kan tükürmek

• Deriden kan gelmesi

• Deriden irin gelmesi

• Kişinin bilinçsiz hâle gelecek kadar uyuması

• Cünüp olmak

• Bayılmak

• Sarhoş olmak

• Kadınlardaki istihaze durumları

Bunlar, abdesti bozduğu net şekilde belirtilen hâllerdir. Dolayısıyla tırnak kesme ve benzeri durumlar, abdesti bozan durumlar arasında kabul edilmez. Eğer namaz ibadetini yapmadan önce tırnaklarınızı kesmeniz gerekiyorsa bunu yaptıktan sonra da abdest alabilirsiniz. Ancak abdestliyken de tırnaklarınızı kesmenizde dinen herhangi bir sakınca olmadığı belirtilmiştir.

HANEFİLERDE TIRNAK KESMEK ABDESTİ BOZAR MI?

Hanefilerde tırnak kesmek abdesti bozar mı? İslam dininde Sünni mezhepler arasında olan Hanefilik, abdestli kişilerin tırnak kesmesinde bir sakınca olmadığını aktarmıştır. İsmini Ebû Hanife’den alan mezhep, bir konuya hüküm vermeden önce mutlaka Kur’an’ı baz alır. Eğer burada aradıklarına uygun bilgi bulamazlarsa sünnete bakarlar. Eğer burada da bir bilgi yoksa sahabelerden destek alırlar. Bu noktada tırnak kesmek, Hanefi inancında abdest bozan bir hâl olarak görülmemiştir. Abdesti olan kişi dilediği zaman tırnağını kesebilir. Eğer abdest aldıktan sonra kesiyorsa yeniden abdestini yenilemesi üzerinde bir zorunluluk yoktur.

ŞAFİLERDE TIRNAK KESMEK ABDESTİ BOZAR MI? Bir diğer soru da “Şafilerde tırnak kesmek abdesti bozar mı?” şeklindedir. İslam dininin Sünni fıkıh mezheplerinden farklı olan bu uygulamanın abdesti bozan durumlardan biri olarak kabul edilmediği bilgisi vardır. Yani Şafilerde tırnak kesmek, alınan abdest üzerinde herhangi bir bozucu etkiye sahip değildir. Bunun yanı sıra tırnak kesmek, belirli günlerde yapıldığında daha iyi kabul edilmiştir. Ayrıca Şafilere göre tırnaklar uzadığında kesmek sünnet kabul edilir. Pazartesi, cuma ve perşembe günleri, bu mezhebe göre tırnak kesmek için en ideal zamanları kapsar. Şafilerin tırnak kesme adabı ise aşağıda verilmiştir; “Tırnakları, sağ elden başlayıp sırasıyla; şahadet parmağı, orta parmak, yüzük parmağı, serçe parmağı ve başparmak; sonra sol ele geçerek serçe parmağı, yüzük parmağı, orta parmak, şahadet parmağı ve başparmak tırnaklarını kesmek sünnettir.” Bu noktada Şafi inancı kapsamında bir kişinin tırnağını kestikten sonra toprağa gömmesi bir sünnet olarak görülmüştür.

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