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        Haberler Gündem 3. Sayfa TIR'a arkadan çarptı! Can kayıpları var!

        TIR'a arkadan çarptı! Can kayıpları var!

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Yaralı sürücü Cengiz Kökçin ile Münir Kökçin ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili jandarmanın incelemesi sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 14:35 Güncelleme: 23.03.2024 - 14:35
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        TIR'a arkadan çarptı! Can kayıpları var!
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        Gaziantep'te kahreden kaza, öğle saatlerinde Nurdağı- Osmaniye otoyolunun 7’nci kilometresinde meydana geldi.

        AYNI YÖNDE TIR'A ÇARPTI

        DHA'da yer alan habere göre Cengiz Kökçin yönetimindeki otomobil, aynı yöne giden İsmail G.'nin kullandığı TIR’a arkadan çarptı.

        OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

        Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        2 KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 4 kişiyi çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Lütfiye Kökçin ve Suat Kökçin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

        2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

        Yaralı sürücü Cengiz Kökçin ile Münir Kökçin ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili jandarmanın incelemesi sürüyor.

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        #gaziantep
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