TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

TIR'a arkadan çarpan otomobildeki yolcu can verdi, sürücü yaralı
Çanakkale'de aynı yöne giden TIR'a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü. Feci kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Zeki Yüzbaşı, hayatını kaybetti, sürücü yaralandı
Çanakkale'de otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 05.00 sıralarında ilçedeki Savaştepe kavşağında meydana geldi. Çanakkale'den Biga istikametine giden Erol Emin'in kullandığı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan TIR'a arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilde bulunan Mehmet Zeki Yüzbaşı (45) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde sıkışan Yüzbaşı'nın cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Yaralanan sürücü Erol Emin, ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR şoförü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.