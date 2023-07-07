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        TIR'a arkadan çarpan otomobildeki yolcu can verdi, sürücü yaralı

        Çanakkale'de aynı yöne giden TIR'a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü. Feci kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Zeki Yüzbaşı, hayatını kaybetti, sürücü yaralandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2023 - 12:05
        TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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        Çanakkale'de otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 05.00 sıralarında ilçedeki Savaştepe kavşağında meydana geldi. Çanakkale'den Biga istikametine giden Erol Emin'in kullandığı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan TIR'a arkadan çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilde bulunan Mehmet Zeki Yüzbaşı (45) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde sıkışan Yüzbaşı'nın cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

        Yaralanan sürücü Erol Emin, ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR şoförü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        #Çanakkale Haberleri
        #trafik kazası
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