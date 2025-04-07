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        Haberler Gündem TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü öldü - Güncel haberler

        TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü öldü

        Çorum'da TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Hamit Pempe yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 00:25 Güncelleme: 07.04.2025 - 00:25
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        TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü öldü
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        Kaza, Çorum’un Sungurlu ilçesi Arifegazili mevkisinde meydana geldi.

        Hamit Pempe idaresindeki otomobil, dikkatsizlik sonucu önünde seyir halinde olan Hasan Hüseyin Y. idaresindeki TIR'ın dorsesine çarptı.

        Çarpışmanın şiddetiyle TIR'ın altına giren otomobil hurdaya dönerken, sürücü Hamit Pempe araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla araçtan çıkarılan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hamit Pempe yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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