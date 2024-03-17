Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) bugün! ÖSYM Takvimi'ne göre TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 TUS SINAVI BUGÜN YAPILIYOR!

2024 yılının ilk TUS oturumu bugün gerçekleşti. ÖSYM başkanı TUS'un Temel Tıp Bilimleri Testi'ne 26 bin 868 aday, Klinik Tıp Bilimleri Testi'ne 27 bin 633 adayı katılacağını belirten Ersoy, iki aşamada gerçekleştirilecek STS Tıp Doktorluğu sınavına ise toplam bin 586 adayın katılacağını kaydetti.