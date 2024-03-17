Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) bugün! ÖSYM Takvimi'ne göre TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı bugün yapılıyor. TUS/1 sınavına girecek adaylar 31 Ocak- 8 Şubat 2024 tarihlerinde başvurularını yapmıştı. Sınava giren öğrenciler sınavın hemen ardından sınav sonuçlarının ne zaman açılacağına dair araştırmaya yapmaya başladı. İşte, TUS sınavı ve sonuçlarına dair tüm detaylar...
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Doktor adaylarının uzun zamandır hazırlandığı TUS sınavı bugün (17 Mart) gerçekleşecek. Öğrenciler TUS sınavının ne zaman açıklanacağına dair araştırma yapmaya erkenden başladı. Peki, ÖSYM takvimine göre TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
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2024 TUS SINAVI BUGÜN YAPILIYOR!
2024 yılının ilk TUS oturumu bugün gerçekleşti. ÖSYM başkanı TUS'un Temel Tıp Bilimleri Testi'ne 26 bin 868 aday, Klinik Tıp Bilimleri Testi'ne 27 bin 633 adayı katılacağını belirten Ersoy, iki aşamada gerçekleştirilecek STS Tıp Doktorluğu sınavına ise toplam bin 586 adayın katılacağını kaydetti.
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TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15'te başladı ve saat 12.30'da sona erdi. Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15'te başladı ve saat 12.30'da sona erdi. Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te başlayacak, 17.00'de sona erecek.
2024-TUS ve STS-Tıp Doktorluğu sınavının sonuçları, 17 Nisan'da açıklanacak.