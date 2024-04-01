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        Haberler Gündem Politika TİP Lideri Erkan Baş, Gebze'de girdiği belediye başkanlık yarışından üçüncü çıktı

        TİP Lideri Erkan Baş, Gebze'de girdiği belediye başkanlık yarışından üçüncü çıktı

        31 Mart seçimlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde belediye başkanlık yarışına giren Türkiye İşçi Partisi Lideri Erkan Baş, seçimde yüzde 19,78 oy alarak üçüncü oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 01:45 Güncelleme: 01.04.2024 - 01:45
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        Erkan Baş kaybetti
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        31 Mart yerel seçimlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde belediye başkanlığı yarışına giren Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, 35 bin 639 oy alarak (yüzde 19,77) üçüncü oldu.

        Gebze'de AK Parti adayı Zinnur Büyükgöz yüzde 37,25 oy oranı ve 67 bin 138 oyla ipi göğüsleyerek belediye başkanı seçildi.

        Gebze'deki seçimde İYİ Parti adayı Sadık Güvenç yüzde 19,87 ile ikinci oldu.

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        #Erkan Baş
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