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        Haberler Sağlık Tip 1 diyabet çocuklara müjde! | Sağlık Haberleri

        Tip 1 diyabet çocuklara müjde!

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tip 1 çocuklara şeker ölçüm cihazı müjdesi verdi

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 13.11.2024 - 23:14 Güncelleme: 13.11.2024 - 23:14
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        Tip 1 diyabet çocuklara müjde!
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        Bakan Işıkhan, TBMM Plan Bütçe Komisyonunda bakanlığının bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin konuyla ilgili sorularını yanıtladı.

        Işıkhan, 18 yaş altı tip 1 diyabet çocukların sensörlü şeker ölçüm cihazlarının Sosyal Güvenlik Kurumu’nun geri ödeme listesine alınması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

        Işıkhan, gerekli iş ve işlemlerin kısa sürede tamamlanacağını, Hazine ve Maliye Bakanlığının da olumlu görüş bildirdiğini, en kısa zamanda sonucu kamuoyuna duyuracaklarını ifade etti.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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