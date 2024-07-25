Timur Acar ve Eda Özerkan evlilik yıl dönümlerini kutladı

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Eda Özerkan, 23 Temmuz 2016'da kendisi gibi oyuncu Timur Acar ile evlenmiş ve bu evliklerinden Eliz adında bir kız çocukları olmuştu.

Ünlü çift, geçtiğimiz gün yakın arkadaşlarıyla bir araya gelerek evlilik yıl dönümlerini kutladı.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Özerkan; "Aşkınız hiç bitmesin" yazılı pastanın önünde çektirdikleri bir fotoğrafı da yayımlayarak "23.07.2024..." notunu düştü. Fotoğraflar: Instagram