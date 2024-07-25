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        Haberler Magazin Timur Acar ve Eda Özerkan evlilik yıl dönümlerini kutladı

        Timur Acar ve Eda Özerkan evlilik yıl dönümlerini kutladı

        10 yıldır evli olan Timur Acar ve Eda Özerkan, evlilik yıl dönümlerini kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2024 - 20:41 Güncelleme: 25.07.2024 - 20:41
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        "Aşkınız hiç bitmesin"
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        Eda Özerkan, 23 Temmuz 2016'da kendisi gibi oyuncu Timur Acar ile evlenmiş ve bu evliklerinden Eliz adında bir kız çocukları olmuştu.

        Ünlü çift, geçtiğimiz gün yakın arkadaşlarıyla bir araya gelerek evlilik yıl dönümlerini kutladı.

        O anları sosyal medya hesabından paylaşan Özerkan; "Aşkınız hiç bitmesin" yazılı pastanın önünde çektirdikleri bir fotoğrafı da yayımlayarak "23.07.2024..." notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Timur Acar
        #Eda Özerkan

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