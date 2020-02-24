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Komedi türünde yapımlarla izleyicinin hayranlığını toplayan oyuncu Timur Acar, bu kez bir hapishanede geçecek filmde canlandıracağı gardiyan Hamza rolüyle ters köşe yapacak.

52. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü adayları arasında yer alan Acar, en son Kırk Yalan filmiyle beyazperde de yer almıştı.