03 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Timuçin Esen kimdir? sorusu ünlü oyuncu hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyenler tarafından soruluyor. Pek çok başarılı projede yer alan Timuçin Esen'in adı şimdilerde Doktor House'un Türk versiyonunda yer alacağı iddialarıyla gündeme geldi. Timuçin Esen'in kısa hayatı haberimizde.
TİMUÇİN ESEN KİMDİR?
Mahmut Timuçin Esen 14 Ağustos 1973 yılında Adana'da doğdu. Ankara Ted Koleji Mezunudur. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde iki yıl okuduktan sonra İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne geçer. İtalya ve ABD'de de tiyatro eğitimi almıştır. Los Angeles’taki California Insitute of the Arts Üniversitesi’nde 7 yıl sinema - yönetmenlik üzerine master yapmıştır. Ayrıca ABD’deki ünlü oyuncu koçu Larry Moss’un öğrencilerinden biridir.
Öğrencilik yıllarında 'Çıkmaz Sokak' adında orta metrajlı bir film çekmiştir. Bu filmde Engin Günaydın ve Olgun Şimşek rol almıştır. Konusu varoşlarda geçen, değişik anlatımı olan filmin bir kısmı digital çekimle yapılmış, belgesel ağırlıklı bir filmdir. Türkiye’ye döndükten sonra, Gurbet Kadını dizisinde “Hakkı Ağa” rolüyle gönüllerde taht kuran oyuncu, dizi sonrasında Meltem Cumbul ve Şener Şen’le beraber Gönül Yarası adlı sinema filminde rol almıştır. Bu filmde; gözü kara, aşkı için dünyayı yakacak bir adam olan “Halil” karakterini canlandıran Esen, canlandırdığı bu karakterle 42. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ve SİYAD(Sinema Yazarları Derneği)'da En iyi Yardımcı Erkek oyuncu ödülünü almıştır.
Sonrasında yonetmenliğini Uğur Yücel'in yaptigi Yazı Tura adlı filmde asker rolünü canlandırmıştır. Hırsız Polis adlı dizide; ideallerinin peşinden giden, adaleti gerçekleştirmek için çalışan, kendini tümüyle işine adayan, ama ‘Mavi’ bir aşkla karşılaşan “Çınar” rolüyle izleyicilerin beğenisini toplamistir.Timuçin Esen bu rolüyle birçok ödül almıştır. 2006-2008 yılları arasında Melih Cevdet Anday'in eseri olan Mikado'nun Çöpleri isimli tiyatro oyununda rol almıştır. Sanatçı Tolga Örnek'in yönetmenliğini yaptığı Labirent filminde Meltem Cumbul'la tekrar kamera karşısına geçmiştir. Bu filmde Esen, Fikret adındaki bir istihbaratçıyı canlandırmıştır. Sanatçı bu rolüyle 17. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Oyuncu Ödülleri töreninde Ayhan Işık Özel Ödülü'nü almıştır. Aynı zamanda bu rolüyle Uluslararası Madrid Film Festivali Yabancı Dilde En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterilmiştir.
Ayrıca sanatçının 18.02.2011 tarihinde çıkardığı 'Mayhoş' adında bir albümü vardır.
Galip Derviş isimli dizinin jenerik müziğini seslendirmektedir.
2014-2015 yıllarında Gönül İşleri dizisinde "Yılmaz Durmaz" (Deli Yılmaz) karakterine hayat vermiştir. Dört büyük külüpte ve eski bir Anadolu takımında top koşturduktan sonra jübile yapıp aile hayatına karışan, deli dolu hareketleri olan, ailenin tüm üyelerini canı gibi seven bir karakteri canlandırmıştır.
2016-2017 yılları arasında başrolde oynadığı Bodrum Masalı dizisindeki Faryalı karakteri ile bir kez daha büyük beğeni toplamıştır.
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