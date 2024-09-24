'Timsah Ateşi' sezonu Bursa’da açtı

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2019 yılında Edinburgh Fringe Tiyatro Festivali’nde “En İyi Tiyatro” oyunu seçilen ve The Guardian Gazetesi tarafından “Feminist Tarantino gibi” benzetmesi yapılan, Meghan Tyler tarafından kaleme alınan “Timsah Ateşi” dördüncü sezonunu Bursa’da açtı. Tiyatro sahnesinin yanı sıra televizyon ve sinema alanında da oyunculukları ile başarılara imza atan Funda Eryiğit ve Hazar Ergüçlü’nün iki kızkardeşi canlandırıyor.

Yönetmenliğini Mehmet Ergen’in üstlendiği, 1989 yılında Kuzey İrlanda’da yaşayan iki kız kardeş ve babalarının çalkantılı hayatlarını konu alan “Timsah Ateşi” oyununda Alannah karakterini Eryiğit, Fianna’yı Ergüçlü, babaları Peter Devlin’i ise Hidayet Erdinç sahneye taşıyor.

Sevgisiz bir ev, kötürüm bir baba, işlemediği bir suç yüzünden 8 yıl hapis yatan asi bir kız Fianna ile dindar ablası Alannah’ın hikayesinde, temposu bir an bile olsun düşmeyen, sürreal, grotesk bir kara-komedi seyirciyle buluşuyor. Oyunun biletlerine ise Biletix, Passo, Biletinia, Bubilet ve Tiyatrolar.com’dan ulaşılabiliyor. Ekim-Kasım programı 18 Ekim 2024 – Caddebostan Kültür Merkezi 17 Kasım 2024 – UNIQ İstanbul 28 Kasım 2024 – AKM 22 Kasım 2024 – Ankara – Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi