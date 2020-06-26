Genç kuşak arasında büyük bir hayran kitlesi olan Chalamet, son dönemin en gözde oyuncuları arasında yer alıyor. Çocukluğundan beri kamera karşısında olan Timonhtee Chalamet, Call Me By Your Name'in ardından A Rainy Day In New York (New York'ta Yağmurlu Bir Gün),The King (Kral),Little Women (Küçük Kadınlar) gibi yapımlarda rol aldı.