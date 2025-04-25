Timothée Chalamet ile Kylie Jenner ilişkisine anne yorumu

Son yılların gözde oyuncusu Timothée Chalamet'nin annesi Nicole Flender, oğlunun realite şov yıldızı ve kozmetik milyarderi Kylie Jenner ile ilişkisi hakkında konuştu.

29 yaşındaki Fransız kökenli ABD'li oyuncu Chalamet ile Jenner - Kardashian ailesinin 27 yaşındaki üyesi Kylie Jenner, Nisan 2023'ten bu yana birlikte... Çift, son iki yılda birlikte pek çok birlikte görüntülense de ilişkileri hakkında kamuoyuna açıkça konuşmuyor.

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Timothée Chalamet'nin annesi Nicole Flender, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda Kylie Jenner hakkında; "Çok hoş biri olduğunu söylemeliyim. Bana karşı çok nazik" ifadesini kullandı.

Timothée Chalamet ile annesi Nicole Flender

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New York'ta emlakçılık yapan Nicole Flender, geçen ay ünlü çifte 2025 Oscar Ödülleri'ne katıldıklarında da eşlik etmişti. Kylie Jenner gece boyunca erkek arkadaşının hemen yanında oturmuştu. Öpüşmeden önce birbirlerinin gözlerinin içine sevgiyle bakarken görüntülenmişlerdi. Ancak gecenin sonuna doğru Jenner, Flender ile yer değiştirmişti.

Böylece Nicole Flender, 'Bob Dylan: Tam Bir Bilinmez'deki (A Complete Unknown) rolüyle 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazanırsa oğlunun yanında olabilecekti. Ancak Timothée Chalamet ödülü 'The Brutalist'teki rolüyle Adrien Brody'ye kaptırdı. Çift, yakın zamanda 2025 Coachella Müzik ve Sanat Festivali'ne katılmış ve kalabalığın içindeyken birbirlerini öperken görülmüştü. Kylie Jenner ve Travis Scott Kylie Jenner, Timothée Chalamet ile birlikteliğinden aylar önce 7 yaşındaki Stormi ve 2 yaşındaki Aire adında iki çocuğunun babası olan Travis Scott'tan ayrılmıştı.