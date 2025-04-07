TIME 'dünyanın en harika yerleri' listesini paylaştı

TIME dergisi, 2025 yılı için 'dünyanın en harika yerleri' listesi hazırladı.

Her yıl seyahat, gastronomi, kültür ve inovasyon gibi alanlarda fark yaratan bölgeleri belirleyen dergi, bu yıl da okuyucularına eşsiz bir keşif rehberi sundu.

REKLAM advertisement1

Dergi bu yılki listesinde yalnızca doğal güzellikleri değil, aynı zamanda kültürel zenginlikleri, sürdürülebilir turizmi ve yenilikçi deneyimleri öne çıkaran lokasyonlara yer verdi.

Destinasyonlar arasında, Güney Amerika’dan Asya’ya, Avrupa’dan Afrika’ya kadar uzanan geniş bir yelpaze bulunurken Türkiye, listede yer aldı.

Türkiye Bodrum’da yer alan Maxx Royal Bodrum oteli, sadece lüks konaklama olanaklarıyla değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik vizyonu ve özgün mimarisiyle öne çıkarak ülkemizi temsil eden önemli bir destinasyon olarak listede kendine yer buldu.

Öne çıkan yerler arasında, Peru’nun başkenti Lima’daki AWA restoranı, geleneksel Amazon mutfağını modern dokunuşlarla harmanlayarak gastronomi meraklılarının tercih ettiği rota olarak listeye girdi.

REKLAM

Afrika’nın gözde doğal miraslarından biri olan Victoria Şelaleleri yakınlarındaki Mbano Manor Hotel, Zimbabve’yi temsil etti.

Arizona, Flagstaff ABD’den listeye giren yerler arasında, bu bahar yeniden kapılarını açmaya hazırlanan yenilenmiş Waldorf Astoria New York bulunuyor. Manhattan’ın 94 yıllık bu ikonik oteli, tamamen elden geçirilmiş lüks süitleriyle misafirlerini ağırlayacak. ABD’de yer alan Arizona’nın Flagstaff bölgesi de, Lowell Gözlemevi ile ziyaretçilerine eşsiz bir gökyüzü deneyimi sunarken, Fransa’nın başkenti Paris’te yeniden ziyarete açılan Notre Dame Katedrali, tarihi mirasın yeniden doğuşunu simgelediği için listede yer aldı. Notre Dame Katedrali Dergi, katedral için "2019’daki yangından sonra, 12. yüzyıldan kalma katedral için çatıda yüzme havuzu ve cam kule gibi öneriler gelmişti. Ancak 2024 sonunda yeniden açıldığında, sadık ve saygılı bir özgünlük örneği olarak ayakta duruyordu" dedi. 1960’lar ve 70’lerde 'Hippie Yolu' rotasında popüler bir durak olan Pakistan, şimdi yeniden bir doğa yürüyüşü destinasyonu olarak öne çıkıyor. Kalabalıklardan uzak Nangma Vadisi, ülkenin Yosemite’i olarak adlandırıldı. Nangma Vadisi TIME listesinde pek çok tren yolculuğu yer alsa da, en etkileyicilerden biri Avustralya’nın iç bölgelerinde 75 saat süren lüks The Ghan tren seferi. Klimalı vagonlar, gece-gündüz sıcaklıkları değişken olan bu zorlu coğrafyada konforlu bir yolculuk vadediyor.

Namibya’daki NamibRand Doğa Rezervi, geçen yıl Afrika’nın ilk Wilderness Quiet Park (Sessizlik Koruma Alanı) unvanını aldı. 200 bin hektarlık bu çöl alanı, 2012’den bu yana Uluslararası Karanlık Gökyüzü Rezervi statüsünde ve modern hayatın gürültüsünden kaçmak için iyi bir adres olarak gösterildi. *Görseller Shutterstock ve AP tarafından servis edilmiştir.