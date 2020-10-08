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ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalanması ve Beyaz Saray'da birçok kişide virüs tespit edilmesini Amerikan Time dergisi kapağına taşıdı.

Time dergisinin dikkat çeken kapağında, Beyaz Saray'ın koronavirüs yaydığı vurgulandı. Kapak, derginin Twitter hesabından, "Donald Trump'ın Kovid-19'a yakalanması onu kişisel ve siyasi zayıflığıyla yüzleşmeye zorluyor" başlığıyla paylaşıldı.

ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs salgını yönetme sürecindeki tavırları ve zayıf görünmemeye çalışması eleştirildi.

TRUMP YÖNETİMİNDE KOVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKANLAR

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs olduğunu açıklamasından sonra, Trump'ın çevresinde ve yönetiminde koronavirüs testi pozitif olan kişilere Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany de eklenmişti.

Başkan Trump'ın eşi First Lady Melania Trump ile birlikte Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından Başkan Trump'ın danışmanı ve sekreterinin de koronavirüs olduğu belirtilmişti.

ABD yönetiminde koronavirüs testi pozitif olan ve Başkan Trump'la temas eden kişiler arasında; Başkanın danışmanı Hope Hicks, sekreteri Nicholas Luna, seçim kampanyası müdürü Bill Stephien bulunuyor.

Başkan Trump ile temas eden ve koronavirüs testi pozitif olan diğer kişiler ise Utah Senatörü Mike Lee, Kuzey Carolina Senatörü Thom Tillis, Kellyanne Conway, Ronna McDaniel, John I. Jenkins, geçen cumartesi Beyaz Saray'da etkinliğe katılan Chris Christie yer alıyor.