Tilda Swinton'dan itiraf: Bana İngiliz diyen arkadaşıma tokat attım

"Son 20 yıldır tam zamanlı olarak İskoçya'da yaşıyorum. Çocukluğum boyunca İskoçya'da büyüdüm, yüzyıllardır İskoçya'da yaşayan bir aileden geliyorum" ifadesini kullanan oyuncu, "Hiç İngiliz hissetmedim ve politik olarak da hiçbir zaman Britanyalı hissetmedim. Kendimi İskoç olarak tanımlamaktan mutluyum ve birçok insan gibi ben de İskoçya'nın doğal olarak bağımsız bir ülke olduğunu düşünüyorum" demişti.