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        Haberler Müzik Tilda'dan 'Azelya'

        Tilda'dan 'Azelya'

        Tilda, ilk şarkısı 'Azelya'yı müzikseverlerin beğenisine sundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2025 - 12:19 Güncelleme: 09.05.2025 - 14:26
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        Tilda'dan 'Azelya'
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        Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü mezunu olan Tilda, ilk şarkısı 'Azelya'yı dinleyicilerle buluşturdu. İki parçadan oluşan Azelya, senfonik rock temelleriyle yerel melodik unsurların harmonisinden oluşuyor.

        Aranjörlüğünü Volkan Şanda'nın üstlendiği şarkının sözleri ise Tilda Kılıç ve annesi Sibel Kılıç'ın imzası bulunuyor.

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        #Tilda
        #azelya

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