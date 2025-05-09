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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli haberleri: Saniye Yılmaz motosiklet kazasında can verdi | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Genç kadın ağlattı! Yürek yakan kaza!

        Kocaeli'nde, beton mikseriyle çarpışan motosikletin sürücüsü Saniye Yılmaz, hayatını kaybetti. Beton mikserinin sürücüsü A.Ç. ise gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 12:02 Güncelleme: 09.05.2025 - 13:34
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        Genç kadın ağlattı! Yürek yakan kaza!
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        Kocaeli'nde kaza, dün saat 21.30 sıralarında, Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi’nde meydana geldi.

        BETON MİKSERİYLE ÇARPIŞTI

        DHA'daki habere göre Saniye Yılmaz idaresindeki motosiklet ile A.Ç. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen beton mikseri çarpıştı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

        Saniye Yılmaz'ın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Gebze Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Beton mikserinin sürücüsü A.Ç. ise gözaltına alındı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        #kocaeli
        #Son dakika haberler
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